Асен Василев: Излезте и гласувайте, за да не трябва после пак да ходим по протести

А сен Василев упражни правото си на глас.

"Слънчево е, времето е готино. Излезте и гласувайте, за да не трябва после пак да ходим по протести", заяви той.

"И наистина гласувайте така, че България да стане богата и справедлива европейска държава, а не да правим пак експерименти със завой на изток", добави Василев.

Право да гласуват на тези предсрочни избори имат 6 575 151 граждани. Изборът може да бъде направен както с хартиена бюлетина, така и чрез машина. Гласуването се извършва по постоянен адрес или по настоящ адрес, ако предварително е подадена съответната декларация. По данни на Централната избирателна комисия общият брой на секциите в страната е 12 721. В 9354 от тях ще има възможност за машинно гласуване, докато в 3367 ще се гласува единствено с хартиени бюлетини.

В изборите за народни представители участват 14 партии, 10 коалиции и 1 независим кандидат в 22 МИР – Смолян. Общият брой на кандидатите е 4783 души, от които 1440 са жени, а 3343 – мъже, сочат данните на ЦИК.