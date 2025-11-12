Арестуваха шофьор с проба за алкохол от 4,23 промила в село Врачеш

36-годишен мъж беше арестуван в село Врачеш, община Ботевград, след като беше хванат да шофира с изключително висока концентрация на алкохол – цели 4,23 промила. Това е поредният случай, в който същият водач е хванат в нетрезво състояние зад волана.

Инцидентът е станал на 10 ноември 2025 г., когато мъжът е бил спрян за рутинна проверка на улица „Плиска“. При тест с техническо средство е установено наличието на алкохол в кръвта му над нормата многократно.

След проверката водачът е задържан за 72 часа. Разследването показа, че през април 2024 г. същият мъж вече е бил наказан за шофиране след употреба на алкохол.

Полицията напомня на всички водачи за опасностите от шофирането в нетрезво състояние и подчертава, че подобни случаи се следят строго.