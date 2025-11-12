България

Арестуваха шофьор с проба за алкохол от 4,23 промила в село Врачеш

36-годишният мъж е спрян за проверка и е задържан заради шофиране в пияно състояние, като не за първи път нарушава закона

12 ноември 2025, 13:11
Арестуваха шофьор с проба за алкохол от 4,23 промила в село Врачеш
Източник: iStock

36-годишен мъж беше арестуван в село Врачеш, община Ботевград, след като беше хванат да шофира с изключително висока концентрация на алкохол – цели 4,23 промила. Това е поредният случай, в който същият водач е хванат в нетрезво състояние зад волана.

Инцидентът е станал на 10 ноември 2025 г., когато мъжът е бил спрян за рутинна проверка на улица „Плиска“. При тест с техническо средство е установено наличието на алкохол в кръвта му над нормата многократно.

След проверката водачът е задържан за 72 часа. Разследването показа, че през април 2024 г. същият мъж вече е бил наказан за шофиране след употреба на алкохол.

Полицията напомня на всички водачи за опасностите от шофирането в нетрезво състояние и подчертава, че подобни случаи се следят строго.

Източник: АП-София    
12 ноември: Зловещият план за евреите на Херман Гьоринг - планът „Мадагаскар"
12 ноември: Зловещият план за евреите на Херман Гьоринг - планът „Мадагаскар"

Сряда със слънце до 17 градуса, но идват мъгли и студ
Сряда със слънце до 17 градуса, но идват мъгли и студ

Бункери по света, които могат да издържат на ядрен удар: Къде се намират
Бункери по света, които могат да издържат на ядрен удар: Къде се намират

Откриха изгубено място на известното чудо на Исус, описано в Библията
Откриха изгубено място на известното чудо на Исус, описано в Библията

