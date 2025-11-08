България

Арестуваха българин по грешка в Лондон

24-годишният Александър Ангелов от Русе е задържан на летище „Станстед“ след объркване с издирван друг човек

8 ноември 2025, 08:55
Майката на изчезналата Стефани: Не е избягала, по-скоро си е тръгнала от нещо

Майката на изчезналата Стефани: Не е избягала, по-скоро си е тръгнала от нещо
Необичайно топло за ноември: До 22 градуса, но и дъжд през уикенда

Необичайно топло за ноември: До 22 градуса, но и дъжд през уикенда
Желязков: Това е първата и най-важна победа, която е извоювала българската войска

Желязков: Това е първата и най-важна победа, която е извоювала българската войска
Стотици измамени българи за концерт на Миле Китич

Стотици измамени българи за концерт на Миле Китич
Излязоха подробности за опита за убийство на жена в Благоевград

Излязоха подробности за опита за убийство на жена в Благоевград
Задържаха румънец за умишлено убийство на шест души край Бургас

Задържаха румънец за умишлено убийство на шест души край Бургас
Командосът Алекси Димитров в

Командосът Алекси Димитров в "Телеграфно подкастът": Имаше две попадения в джипа на президента Първанов в Кербала
Слаба геомагнитна буря връхлетя Земята, експерти очакват засилване

Слаба геомагнитна буря връхлетя Земята, експерти очакват засилване

С лед кратка екскурзия в Лондон Александър от Русе е готов да се прибере у дома. Точно преди полета от летище „Станстед“ за София,  обаче младият мъж е задържан по грешка. Причината е, че британските власти издирвали друго лице със сходно име.

„При проверката на бордната карта и на паспорта машината започна да мига в червено и ме изведоха четирима-петима униформени. Казаха ми, че съм нарушил пробацията си, а аз дори не знаех за такава“, разказва Александър.

Така започва близо двудневният му престой в ареста.

„Казаха ми, че няма да се кача на самолета и трябва да изчакам, за да ме отведат в съда. Подозирам, че изобщо не са проверили документите ми, а просто са ги прибрали в плика с иззетите ми вещи“, споделя още той.

Първото му желание е да се свърже с родителите си, но получава отказ.

„Казаха ми, че международни обаждания не се правят. Стоях там 25 часа, без да ям. Бях объркан и шокиран, мислех какво ли си представят близките ми“, разказа Александър пред NOVA.

Приятелят му, който пътува с него, успява да извести семейството едва след като се прибира в България.

Междувременно Александър е изправен пред съд във Великобритания.

„Питаха ме за имената и датата на раждане. Моите не съвпадаха. Видях, че издирваният човек е роден в друга година и дори се различава една буква в имената ни.“

След кратко заседание младият мъж е преместен в друго районно, където разбира и причината за объркването. Едва след повторна проверка става ясно, че задържаният няма никаква прилика с издирваното лице.

„Когато ме регистрираха, се видя, че не си приличаме. Консултираха се няколко души и всички потвърдиха. Накрая ми взеха и отпечатъци, за да се уверят“, разказва мъжът.

След 40 часа неяснота Александър е освободен и се прибира у дома. Той обаче споделя, че ще търси обезщетение за преживяното.

„Имам посттравматичен стрес. Дори когато минавам през летища, се оглеждам дали няма да изскочи униформен. Всичко това можеше да се предотврати още на летището, ако просто бяха проверили личната ми карта.“

Семейството му се е опитало да потърси съдействие от българското посолство в Лондон, но отговор е дошъл едва след освобождаването му.

В отговор до медиите Министерството на външните работи посочи:

„Посолството на Република България в Лондон е предприело всички необходими действия, за да окаже съдействие в рамките на своята компетентност. Защитата на правата и законните интереси на българските граждани в чужбина е приоритет в работата на МВнР. Ако се докаже, че спрямо български гражданин са извършени неправомерни действия, ще бъдат предприети всички възможни мерки по дипломатически път.“

Последвайте ни
Майката на изчезналата Стефани: Не е избягала, по-скоро си е тръгнала от нещо

Майката на изчезналата Стефани: Не е избягала, по-скоро си е тръгнала от нещо

Архангеловден е - почитаме пазителя на човешките души

Архангеловден е - почитаме пазителя на човешките души

Арестуваха българин по грешка в Лондон

Арестуваха българин по грешка в Лондон

"Рекламен трик на Ердоган": Израел отхвърли турската заповед за арест на Нетаняху

Не рискувайте правата си: Винаги подавайте писмена жалба

Не рискувайте правата си: Винаги подавайте писмена жалба

pariteni.bg
Често срещани причини, поради които котките мяукат прекалено много

Често срещани причини, поради които котките мяукат прекалено много

dogsandcats.bg
7 ноември: Когато капитаните надвиха генералите - битката при Сливница
Ексклузивно

7 ноември: Когато капитаните надвиха генералите - битката при Сливница

Преди 1 ден
<p>САЩ: Марионетката на Кремъл никога няма да получи лиценз да оперира и да реализира печалби</p>
Ексклузивно

САЩ: Марионетката на Кремъл никога няма да получи лиценз да оперира и да реализира печалби

Преди 1 ден
Дъждовен петък, сняг в планините, но идва ново затопляне
Ексклузивно

Дъждовен петък, сняг в планините, но идва ново затопляне

Преди 1 ден
Дъждовен петък, сняг в планините, но идва ново затопляне
Ексклузивно

Дъждовен петък, сняг в планините, но идва ново затопляне

Преди 1 ден

Виц на деня

В ресторант: – Сервитьор, защо порцията е толкова малка? – Диетична е. – А защо е толкова скъпа? – За да не ви се яде…
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Защо Кристиан от “Игри на волята” остави живота си в Ню Йорк, за да се върне в малкото селце Аканджиево? (ВИДЕО)

Защо Кристиан от “Игри на волята” остави живота си в Ню Йорк, за да се върне в малкото селце Аканджиево? (ВИДЕО)

Любопитно Преди 21 минути

Мащабна руска атака срещу украинската енергийна система, има жертви

Мащабна руска атака срещу украинската енергийна система, има жертви

Свят Преди 52 минути

Жена беше убита, а най-малко десет души, сред които две деца, бяха ранени при нападение срещу град Днепър

.

Тази категория хора е най-уязвима към грипа: Кой понася най-трудно вируса

Любопитно Преди 1 час

Грипът представлява риск за всички, но възрастните хора остават най-уязвимата група

<p>&bdquo;Само да знаехте колко е прекрасно там горе... там искам да умра&ldquo;</p>

„Само да знаехте колко е прекрасно там горе... там искам да умра“ - обречените опити за достигане на Северния полюс

Любопитно Преди 2 часа

Преди човечеството да достигне Северния полюс за първи път, се е смятало, че той е открито море

8 ноември: Кралска корона за България

8 ноември: Кралска корона за България

Любопитно Преди 2 часа

Вижте какво се е случило на този ден в историята

"Android няма да бъде същият" според ново споразумение

"Android няма да бъде същият" според ново споразумение

Технологии Преди 2 часа

Google и Epic Games приключиха съдебния си спор с конкретни решения

Почина нобеловият лауреат Джеймс Уотсън

Почина нобеловият лауреат Джеймс Уотсън

Свят Преди 9 часа

Той един от учените, открили двойната спирала на ДНК

Фермерът Кристиан отпадна от “Игри на волята” след зрелищна елиминационна битка

Фермерът Кристиан отпадна от “Игри на волята” след зрелищна елиминационна битка

Любопитно Преди 10 часа

Победител в четворния сблъсък стана приключенецът Мирослав

ЕС засилва натиска върху руснаците

ЕС засилва натиска върху руснаците

Свят Преди 10 часа

Калас: Да започнеш война и да очакваш да се движиш свободно из Европа е трудно за оправдание

Слави Трифонов: Защитихме интереса на българите

Слави Трифонов: Защитихме интереса на българите

България Преди 10 часа

Трифонов: Депутатите в Народното събрание направиха необходимото и правилното, за да не остане България без бензин

Турция издаде заповед за арест на Нетаняху

Турция издаде заповед за арест на Нетаняху

Свят Преди 12 часа

Турските власти описват системно насилие срещу цивилни в Газа

Молдова също удари "Лукойл"

Молдова също удари "Лукойл"

Свят Преди 12 часа

"Лукойл" изпитва затруднения да поддържа операциите си в чужбина, включително в Ирак, Финландия и Швейцария

Тръмп обмисля да даде руски петрол на Унгария

Тръмп обмисля да даде руски петрол на Унгария

Свят Преди 13 часа

Той също така каза, че лидерите на Европейския съюз трябва да проявят повече уважение към Орбан

Един от най-близките на Меркел: Подценихме Путин

Един от най-близките на Меркел: Подценихме Путин

Свят Преди 13 часа

Габриел, който години наред беше лидер на социалдемократите, защити решението за "Северен поток 2"

2000 полицаи ще охраняват дербито Левски – ЦСКА

2000 полицаи ще охраняват дербито Левски – ЦСКА

България Преди 13 часа

Полицейско присъствие в утрешния ден ще има и в крайните квартали от сутринта

Нова мистерия оставя Давид сам в Къщата на Big Brother

Нова мистерия оставя Давид сам в Къщата на Big Brother

Любопитно Преди 14 часа

Темпераментната Ебру решава да използва своята специална карта

Всичко от днес

От мрежата

5 най-интелигентни породи кучета

dogsandcats.bg

8 странни котешки поведения и тяхното обяснение

dogsandcats.bg
1

Как да се ориентираме в планината

sinoptik.bg
1

Пътека в Родопите ни среща със зубри и елени

sinoptik.bg

Какво не знаем за Е-тата? Как да познаем вредната храна?

Edna.bg

Голям празник е! Имен ден празнуват всички с тези красиви имена

Edna.bg

Оклахома се наложи над Сакраменто, Орландо надви Бостън

Gong.bg

Джокович и Музети излизат за финал с огромен залог

Gong.bg

Майката на изчезналата Стефани: Не е избягала, по-скоро си е тръгнала

Nova.bg

Облачно с дъждове и вятър в събота

Nova.bg