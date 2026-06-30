България

Арести в София след измама за близо милион евро

Подозира се, че организираната престъпна група се е облагодетелствала от съучастието на длъжностно лице

Николай Киров Николай Киров

30 юни 2026, 18:29
Арести в София след измама за близо милион евро
Източник: БГНЕС

П о искане на Европейската прокуратура в София днес бяха задържани осем заподозрени, включително длъжностно лице, за измама със субсидии в размер близо милион евро, свързана с обезщетения за заетост.

Задържанията са свързани с разследване на дейността на организирана престъпна група, заподозряна в измамно получаване на средства от ЕС по програми за подкрепа на заетостта, съобщава Европейската прокуратура.

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Служители на Главна дирекция за борба с организираната престъпност (ГДБОП) са извършили осем претърсвания и са иззели документи.

Според събраните досега доказателства, членовете на групата са използвали търговски дружества, за да кандидатстват за проекти, финансирани по Програмата за развитие на човешките ресурси 2021-2027 г. Смята се, че са подали невярна информация и са създали фиктивни трудови правоотношения, за да отговорят на изискванията за допустимост по програмата.

Подозира се, че организираната престъпна група се е облагодетелствала от съучастието на длъжностно лице.

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Общата сума на средствата, за които се твърди, че са заявени и получени чрез измама, е приблизително 990 000 евро.

Разследването продължава, за да се изяснят фактите и да се установи пълният обхват на предполагаемата престъпна дейност. 

Редактор: Николай Киров
Европейска прокуратура Измама със субсидии ГДБОП
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