България

55 години без легендите Гунди и Котков, които угаснаха край Витиня

През лятото на 1971 г. българският футбол губи две от най-ярките си звезди в жестока катастрофа на път за Враца

Стела Христова Стела Христова

30 юни 2026, 10:11
Бебе делфин изплува на плаж край Варна, хора го върнаха обратно в морето

Бебе делфин изплува на плаж край Варна, хора го върнаха обратно в морето
Историята на 12-годишното дете, спряло движещ се автомобил на АМ „Струма“, след като майка му е припаднала зад волана

Историята на 12-годишното дете, спряло движещ се автомобил на АМ „Струма“, след като майка му е припаднала зад волана
Последен ден за безплатна обмяна на левове в евро - какво се променя от 1 юли

Последен ден за безплатна обмяна на левове в евро - какво се променя от 1 юли
Въвеждат дигитални административни съдилища от 1 юли

Въвеждат дигитални административни съдилища от 1 юли
Владимир Кличко: Политиците могат да научат много от спортистите

Владимир Кличко: Политиците могат да научат много от спортистите
Полицаи за случая на АМ „Струма”: Това дете е родено герой

Полицаи за случая на АМ „Струма”: Това дете е родено герой
Обвиненият за подкуп шеф на ВиК – Несебър остава в ареста

Обвиненият за подкуп шеф на ВиК – Несебър остава в ареста
Социалните партньори не се разбраха за бюджетите на ДОО и НЗОК

Социалните партньори не се разбраха за бюджетите на ДОО и НЗОК

Н а днешния 30 юни 2026 г. се навършват точно 55 години от един от най-черните дни в историята на българския спорт – трагичната смърт на легендарните футболисти на „Левски“ Георги Аспарухов-Гунди и Никола Котков. На същата дата през 1971 г. двамата пътуват към Враца, за да се включат в честванията по случай 50-годишния юбилей на местния футболен клуб „Ботев“. В района на прохода Витиня в Стара планина, управляваният от Гунди автомобил се сблъсква с камион, който неочаквано излиза от страничен път и препречва шосето. След тежкия удар колата се запалва, а двамата заслужили майстори на спорта загиват на място.

  • Кои бяха Гунди и Котков?

Георги Аспарухов (Гунди), роден на 4 май 1943 г., остава в историята като една от най-влиятелните фигури в родния спорт. В кариерата си защитава цветовете на „Ботев“ (Пловдив) и „Левски“ (София), като със „сините“ става трикратен шампион на страната и три пъти вдига Купата на България. През паметния сезон 1964/1965 г. той отбелязва 27 гола, печелейки голмайсторския приз, а същата година е избран за Футболист и Спортист №1 на България. Заема престижното осмо място в анкетата за „Златната топка“ на списание „Франс футбол“. За националния тим записва 50 мача с 19 попадения, участвайки на три световни първенства (1962, 1966 и 1970 г.). Посмъртно е обявен за най-добър футболист на България за XX век, удостоен е с орден „Стара планина“ първа степен, а стадионът на „Левски“ днес гордо носи неговото име.

Никола Котков, роден на 9 декември 1938 г., е друга емблематична фигура, оставила ярка диря с екипите на „Локомотив“ (София), „ЖСК Славия“ и „Левски“. През 1964 г. той е коронован като Футболист на годината в България. За националната селекция Котков изиграва 26 официални мача, в които бележи 12 гола, демонстрирайки изключителна техника и неповторим спортен дух.

Източник: Георги Димитров
  • Последните мачове на големите магьосници

Архивите на БТА пазят спомена за последните стъпки на двамата големи на зеления килим през юни 1971 г.:

16 юни 1971 г. (Полуфинал за Купата): „Левски–Спартак“ разгромява „Марек“ с 5:0 на препълнения стадион в Перник. Гунди започва като титуляр и изработва първия гол, а Котков влиза като резерва през второто полувреме и оформя крайния резултат с майсторско изпълнение на наказателен удар.

28 юни 1971 г. (Последният мач в живота им): Само два дни преди трагедията, „Левски-Спартак“ побеждава вечния съперник ЦСКА „Септемврийско знаме“ с 1:0 на стадион „Васил Левски“. Мачът, донесъл сребърните медали на „сините“, е изключително динамичен. В 75-ата минута се стига до драматичен момент – след грубо спъване от страна на армееца Пламен Янков, Аспарухов реагира бурно на провокацията, в резултат на което съдията изгонва и двамата от терена. Никой на стадиона не подозира, че това ще бъде последното докосване до топката за деветката на „Левски“.

Източник: Георги Димитров
  • Денят, в който България застина в скръб

Новината за смъртта им на 30 юни предизвиква шок в цялата страна. В официалния некролог, издаден от МВР и спортните федерации, двамата са определени като „истински бойци на спортното поле, незабравими другари и любимци“, изпълнили достойно своя дълг пред Родината. Трагедията налага незабавни промени в спортния календар, като насроченият за 3 юли финал за Купата на Съветската армия между „Левски-Спартак“ и „Локомотив“ (Пловдив) е отложен.

На 2 юли 1971 г. представителният стадион в квартал „Подуяне“ едва побира прииждащото море от хора. Десетки хиляди почитатели, спортисти, общественици и висши държавници се стичат на крака, за да отдадат последна почит и да се преклонят пред тленните останки на своите идоли. В траурните слова на ръководителите се подчертава техният висок морал, доблест и огромен патриотизъм, които ще останат вечен пример за младото поколение. С едноминутно мълчание и падане на колене, България изпраща своите синове към вечността.

Панихида по повод 50 години от смъртта на две икони на българския футбол - Георги Аспарухов и Никола Котков
35 снимки
Панихида по повод 50 години от смъртта на две икони
Панихида по повод 50 години от смъртта на две икони
Панихида по повод 50 години от смъртта на две икони
Панихида по повод 50 години от смъртта на две икони

Четири десетилетия и половина по-късно, магията на Гунди и Котков продължава да живее в паметта на поколения българи, превръщайки ги в непреходни символи на спортсменството и футболния гений.

Редактор: Стела Христова
Източник: Ирина Симеонова/БТА    
Георги Аспарухов Никола Котков Гунди ПФК Левски български футбол Витиня футболна легенда спортна история
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни

По темата

Историята на 12-годишното дете, спряло движещ се автомобил на АМ „Струма“, след като майка му е припаднала зад волана

Историята на 12-годишното дете, спряло движещ се автомобил на АМ „Струма“, след като майка му е припаднала зад волана

Украйна атакува, а Путин мълчи. Защо?

Украйна атакува, а Путин мълчи. Защо?

Шестима убити заради спор за бебе: Какво знаем за стрелбата, свързана с попечителство в Германия

Шестима убити заради спор за бебе: Какво знаем за стрелбата, свързана с попечителство в Германия

Разкриха причината за смъртта на Дейви Чейс от „Предизвестена смърт“

Разкриха причината за смъртта на Дейви Чейс от „Предизвестена смърт“

Webit 2026 в София: бизнесът и технологиите търсят формулата за икономиката на бъдещето

Webit 2026 в София: бизнесът и технологиите търсят формулата за икономиката на бъдещето

biss.bg
5 храни с колаген за здрави стави и красива козина при кучетата

5 храни с колаген за здрави стави и красива козина при кучетата

dogsandcats.bg
Въвеждат дигитални административни съдилища от 1 юли
Ексклузивно

Въвеждат дигитални административни съдилища от 1 юли

Преди 11 часа
Украйна свали най-новия руски дрон
Ексклузивно

Украйна свали най-новия руски дрон

Преди 11 часа
Мъж уби шестима души в Германия, има и ранен
Ексклузивно

Мъж уби шестима души в Германия, има и ранен

Преди 18 часа
Полицаи за случая на АМ „Струма”: Това дете е родено герой
Ексклузивно

Полицаи за случая на АМ „Струма”: Това дете е родено герой

Преди 14 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

,

Исторически триумф: Ела Лангли счупи 50-годишен рекорд в „Билборд“

Любопитно Преди 16 минути

С хита „Choosin' Texas“ кънтри звездата детронира Тейлър Суифт и надмина рекорд от 1977 г. Лангли доминира в Топ 10 с три сингъла, а Оливия Родриго, Дрейк и Ариана Гранде също затвърждават позициите си в престижната класация на „Билборд“

Във Венецуела мирише на смърт: Трусовете съкрушиха една вече разбита държава

Във Венецуела мирише на смърт: Трусовете съкрушиха една вече разбита държава

Свят Преди 25 минути

Може би никога няма да разберем истинския брой; когато подобна трагедия сполетя щат Ла Гуайра през 1999 г., правителството така и не обяви официален брой на загиналите

Анджелина Джоли

Неочакваното признание на Анджелина Джоли: Животът малко ме пречупи

Любопитно Преди 1 час

Любовният живот на Анджелина Джоли остава до известна степен мистерия, откакто тя се раздели с Брад Пит през 2016 г. Макар през годините името ѝ да е свързвано с няколко мъже, тя рядко е говорила за личния си живот – досега

Стълбовете на вярата: Православният свят чества Събора на 12-те апостоли

Стълбовете на вярата: Православният свят чества Събора на 12-те апостоли

Любопитно Преди 1 час

На Събора на светите дванадесет апостоли имен ден празнуват Апостол, Апо и Цоло

Ричард Никсън

30 юни: Когато „Дик Хитрия“ почука на желязната завеса в България

Любопитно Преди 1 час

Вижте какво се е случило на този ден в историята

<p>Зеленски се подигра на Путин: 15 пъти сменя крайния срок за Донбас</p>

Зеленски се присмя на руските военни действия

Свят Преди 1 час

Киев твърди, че руските сили многократно са отлагали ключови военни цели в източна Украйна

БезГранично: Малта – магнит за бизнес и таланти в Средиземно море

БезГранично: Малта – магнит за бизнес и таланти в Средиземно море

БезГранично Преди 1 час

Предимствата от работата и бизнеса в Малта са многобройни. Като член на ЕС и Шенген зоната, страната предлага лесна мобилност, английски език като официален, високо качество на живот с мек климат и добра сигурност

<p>Пеевски поиска пълен списък на всички охранявани от НСО от 2013 г.</p>

Делян Пеевски поиска информация от НСО за охранявани лица и разходи от 2013 г.

България Преди 2 часа

ДПС ще изиска данни по ЗДОИ за всички охранителни дейности и публични разходи

<p>Мания по диета с кисело зеле обзе американското правителство</p>

Кисело зеле вместо „фаст фуд“: Странната диета на американските политици

Свят Преди 2 часа

Ферментирали храни и червено месо стават част от хранителния режим на високопоставени членове на кабинета, според медийни публикации

<p>Франция спря танкер от руския &bdquo;сенчест флот&ldquo;, Русия съобщи за 50 свалени дрона край Москва</p>

Франция задържа танкер от руския „сенчест флот“, докато Москва съобщи за 50 свалени украински дрона

Свят Преди 3 часа

Френските власти разследват плавателен съд, заподозрян в заобикаляне на западните санкции срещу Русия, а руската противовъздушна отбрана по данни на Москва е прехванала десетки украински дронове, насочени към столицата

<p>Кървав взрив разтърси Монако - украински олигарх сред тежко ранените</p>

Взрив рани украински олигарх и 13-годишно дете в Монако

Свят Преди 3 часа

Полицията издирва заподозрян за умишлено детониране на самоделно взривно устройство пред жилищна сграда

<p>Милиони конфискувани в Ирак, репресии в Иран</p>

Иран осъди критик на режима, отхвърли международно разминиране на Ормуз, а Ирак конфискува над 14 млн. долара при антикорупционна акция

Свят Преди 3 часа

Техеран затяга контрола върху вътрешната опозиция и защитава изключителната си роля в Ормузкия проток, докато съседен Ирак предприема една от най-мащабните си антикорупционни акции през последните години

,

Защо в Сингапур е толкова чисто

Любопитно Преди 3 часа

Сингапур се смята за един от най-чистите градове в света

7 храни с постбиотици, които подпомагат здравето на червата

7 храни с постбиотици, които подпомагат здравето на червата

Любопитно Преди 3 часа

Днес хората все по-често обсъждат микробиома си, обменят рецепти за напитки с чиа и открито говорят за подуване и храносмилателни проблеми

,

Защо бананите имат пулс? Истината зад странния феномен при смарт часовниците

Любопитно Преди 3 часа

Увийте устройството около произволен плод в кухнята и има огромен шанс то да отчете пулс. Преди обаче да решите, че закуската ви е развила съзнание, вижте как точно работи технологията под циферблата

Експерт разкри „крадците“ на костна маса

Експерт разкри „крадците“ на костна маса

Любопитно Преди 3 часа

Костите не са просто „рамка“ на човешкото тяло, те са жива тъкан, която се променя, расте и се нуждае от постоянна грижа

Всичко от днес

От мрежата

5 сладки причини защо кучето търка лицето си във вас

dogsandcats.bg

13 умни породи кучета, които се учат изненадващо бързо

dogsandcats.bg
1

Двойките царски орли у нас намаляват

sinoptik.bg
1

Европа остава в плен на жегата

sinoptik.bg

40 градуса на сянка: 10 трика, с които да победим жегата и да се чувстваме добре

Edna.bg

Почитаме светите дванадесет апостоли, ето кой празнува имен ден

Edna.bg

"Билд": Клоп, Германия се нуждае от вас сега!

Gong.bg

Синът на Христо Йовов подписа със Спартак Варна

Gong.bg

Шишков: По договори за мантинели за 300 млн. лв. са платени с близо 200 млн. лв. повече

Nova.bg

Жълт код за опасно горещо време! Температурите у нас доближават 40 градуса

Nova.bg