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Епична битка или сватбен кошмар в шестата седмица на „Великият понеделник“

Зрителите избират между фантастичен екшън и романтична комедия, а вотът на сайта на кампанията може да им донесе награди

30 юни 2026, 10:52
Епична битка или сватбен кошмар в шестата седмица на „Великият понеделник“
Източник: NOVA

Е пични сблъсъци за бъдещето на планетата или една сватба с непредвидими последици очакват зрителите в шестата седмица на „Великият понеделник". В оспорвана надпревара за зрителското внимание влизат филмите „Огненият пръстен: Революция" и „Хем боли, хем сърби". Филмът, събрал повече гласове на сайта на кампанията – https://greatmonday.bg/, ще бъде излъчен в понеделник (6 юли) от 21:00 ч. по KINO NOVA.

Джон Бойега и Скот Истууд са звездите във фантастичния екшън „Огненият пръстен: Революция", който е първото предложение за седмицата. Продължението на оригиналната лента на Гилермо дел Торо показва как се е променил светът десет години след края на войната с извънземните чудовища „Кайджу“. Нов враг на човечеството е готов да наруши мира и да върне опасните противници на Земята. Екипът, който вече е преодолявал този смъртоносен противник, отново ще се събере, за да поведе ново поколение пилоти на бойни роботи. Ще успеят ли да открият слабото място на съперника или този сблъсък ще има фатален изход за човешкия вид?

Вторият филм, който ще се бори за гласовете на публиката, е „Хем боли, хем сърби" на братя Фарели. Еди (Бен Стилър) е ерген, който е убеден, че най-сетне е срещнал жената на живота си, и без колебание ѝ казва „да" пред олтара. По време на медения месец в Мексико съпругата му разкрива истинския си нрав и превръща пътуването им в изпитание. Точно тогава Еди се запознава с очарователната Миранда (Мишел Монахан) и за първи път изпитва чувства, каквито не е познавал досега. Раздвоен между брачния обет и неочакваната любов, той ще се изправи пред най-трудния избор в живота си.

Почитателите на седмото изкуство могат да дадат своя вот на сайта на „Великият понеделник" На 06 юли, точно в 21:00 ч. ще стане ясен победителят в шестата седмица на кампанията. По традиция всички, които се включат в гласуването, ще могат да спечелят брандирана тениска от филмовия канал. В края на кампанията един от участвалите в гласуването ще се сдобие и с голямата награда – безжични слушалки от ново поколение, с които всяка филмова сцена ще оживява в кристално чист звук.

Не пропускайте най-интересното от „Великият понеделник“ по KINO NOVA

Повече информация за филмите можете да откриете на сайта, както и във Facebook страницата на KINO NOVA.

Източник: NOVA    
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