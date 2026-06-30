Любопитно

Исторически триумф: Ела Лангли счупи 50-годишен рекорд в „Билборд“

С хита „Choosin' Texas“ кънтри звездата детронира Тейлър Суифт и надмина рекорд от 1977 г. Лангли доминира в Топ 10 с три сингъла, а Оливия Родриго, Дрейк и Ариана Гранде също затвърждават позициите си в престижната класация на „Билборд“

30 юни 2026, 10:10
Исторически триумф: Ела Лангли счупи 50-годишен рекорд в „Билборд“
Източник: БТА

А мериканската певица и авторка на песни Ела Лангли се завърна на челната позиция в класацията на „Билборд“ за сингли, отбелязвайки историческа 11-а седмица на върха, съобщи сайтът на изданието.

Връщайки се отново начело в чарта „Хот 100“, Choosin' Texas на Лангли става единствената кънтри песен, изпълнена от жена, прекарала толкова дълго време на първо място.

С постижението си Ела Лангли изпреварва Деби Буун, която през 1977 г. доминира в класацията за сингли в продължение на 10 седмици с хита си You Light Up My Life.

След две седмици на върха Тейлър Суифт отстъпва на втора позиция с I Knew It, I Knew You.

Ела Лангли има още две песни в Топ 10 на класацията „Хот 100“ – Be Her се изкачва от пето на трето място, а парчето I Can't Love You Anymore, записано в сътрудничество с кънтри певеца Морган Уолън, се изкачва от 14-о на девето място.

Челната петица се допълва от две песни на Оливия Родриго - Stupid Song на четвърта позиция и Drop Dead на пета. Албумът, от който са двата сингъла - you seem pretty sad for a girl so in love, остава за втора седмица на първо място в класацията "Билборд 200".  

В Топ 10 на класацията „Хот 100“ за сингли намират място още Janice STFU на Дрейк (шеста позиция), Hate That I Made You Love Me на Ариана Гранде (седма позиция), Man I Need на Оливия Дийн (осма позиция) и Dracula на групата Tame Impala, записана в сътрудничество с южнокорейската певица Джени от Blackpink (десета позиция).

Източник: БТА/Елена Христова    
Ела Лангли Билборд Хот 100 кънтри музика музикални класации Тейлър Суифт Оливия Родриго Морган Уолън музикални новини сингли
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни
Историята на 12-годишното дете, спряло движещ се автомобил на АМ „Струма“, след като майка му е припаднала зад волана

Историята на 12-годишното дете, спряло движещ се автомобил на АМ „Струма“, след като майка му е припаднала зад волана

Украйна атакува, а Путин мълчи. Защо?

Украйна атакува, а Путин мълчи. Защо?

Шестима убити заради спор за бебе: Какво знаем за стрелбата, свързана с попечителство в Германия

Шестима убити заради спор за бебе: Какво знаем за стрелбата, свързана с попечителство в Германия

Разкриха причината за смъртта на Дейви Чейс от „Предизвестена смърт“

Разкриха причината за смъртта на Дейви Чейс от „Предизвестена смърт“

Webit 2026 в София: бизнесът и технологиите търсят формулата за икономиката на бъдещето

Webit 2026 в София: бизнесът и технологиите търсят формулата за икономиката на бъдещето

biss.bg
Напук на EV, V8 двигателите подготвят голямо завръщане

Напук на EV, V8 двигателите подготвят голямо завръщане

carmarket.bg
Въвеждат дигитални административни съдилища от 1 юли
Ексклузивно

Въвеждат дигитални административни съдилища от 1 юли

Преди 11 часа
Украйна свали най-новия руски дрон
Ексклузивно

Украйна свали най-новия руски дрон

Преди 11 часа
Мъж уби шестима души в Германия, има и ранен
Ексклузивно

Мъж уби шестима души в Германия, има и ранен

Преди 18 часа
Полицаи за случая на АМ „Струма”: Това дете е родено герой
Ексклузивно

Полицаи за случая на АМ „Струма”: Това дете е родено герой

Преди 14 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

55 години без легендите Гунди и Котков, които угаснаха край Витиня

55 години без легендите Гунди и Котков, които угаснаха край Витиня

България Преди 15 минути

През лятото на 1971 г. българският футбол губи две от най-ярките си звезди в жестока катастрофа на път за Враца

Във Венецуела мирише на смърт: Трусовете съкрушиха една вече разбита държава

Във Венецуела мирише на смърт: Трусовете съкрушиха една вече разбита държава

Свят Преди 25 минути

Може би никога няма да разберем истинския брой; когато подобна трагедия сполетя щат Ла Гуайра през 1999 г., правителството така и не обяви официален брой на загиналите

Хванаха го в гаф: Тръмп се похвали със „златен орел“ на Белия дом, генериран от AI

Хванаха го в гаф: Тръмп се похвали със „златен орел“ на Белия дом, генериран от AI

Свят Преди 53 минути

Доналд Тръмп предизвика вълна от подигравки в мрежата, след като гордо публикува изображение на огромен златен орел на Балкона на Труман. Анализ на метаданните обаче доказа, че американският президент е станал жертва на недоглеждане с изкуствен интелект

Анджелина Джоли

Неочакваното признание на Анджелина Джоли: Животът малко ме пречупи

Любопитно Преди 1 час

Любовният живот на Анджелина Джоли остава до известна степен мистерия, откакто тя се раздели с Брад Пит през 2016 г. Макар през годините името ѝ да е свързвано с няколко мъже, тя рядко е говорила за личния си живот – досега

Стълбовете на вярата: Православният свят чества Събора на 12-те апостоли

Стълбовете на вярата: Православният свят чества Събора на 12-те апостоли

Любопитно Преди 1 час

На Събора на светите дванадесет апостоли имен ден празнуват Апостол, Апо и Цоло

Ричард Никсън

30 юни: Когато „Дик Хитрия“ почука на желязната завеса в България

Любопитно Преди 1 час

Вижте какво се е случило на този ден в историята

<p>Зеленски се подигра на Путин: 15 пъти сменя крайния срок за Донбас</p>

Зеленски се присмя на руските военни действия

Свят Преди 1 час

Киев твърди, че руските сили многократно са отлагали ключови военни цели в източна Украйна

БезГранично: Малта – магнит за бизнес и таланти в Средиземно море

БезГранично: Малта – магнит за бизнес и таланти в Средиземно море

БезГранично Преди 1 час

Предимствата от работата и бизнеса в Малта са многобройни. Като член на ЕС и Шенген зоната, страната предлага лесна мобилност, английски език като официален, високо качество на живот с мек климат и добра сигурност

<p>Пеевски поиска пълен списък на всички охранявани от НСО от 2013 г.</p>

Делян Пеевски поиска информация от НСО за охранявани лица и разходи от 2013 г.

България Преди 2 часа

ДПС ще изиска данни по ЗДОИ за всички охранителни дейности и публични разходи

<p>Мания по диета с кисело зеле обзе американското правителство</p>

Кисело зеле вместо „фаст фуд“: Странната диета на американските политици

Свят Преди 2 часа

Ферментирали храни и червено месо стават част от хранителния режим на високопоставени членове на кабинета, според медийни публикации

Последен ден за безплатна обмяна на левове в евро - какво се променя от 1 юли

Последен ден за безплатна обмяна на левове в евро - какво се променя от 1 юли

България Преди 2 часа

Банките вече могат да въведат такси, докато БНБ ще обменя левове в евро безплатно и безсрочно.

<p>Франция спря танкер от руския &bdquo;сенчест флот&ldquo;, Русия съобщи за 50 свалени дрона край Москва</p>

Франция задържа танкер от руския „сенчест флот“, докато Москва съобщи за 50 свалени украински дрона

Свят Преди 3 часа

Френските власти разследват плавателен съд, заподозрян в заобикаляне на западните санкции срещу Русия, а руската противовъздушна отбрана по данни на Москва е прехванала десетки украински дронове, насочени към столицата

<p>Кървав взрив разтърси Монако - украински олигарх сред тежко ранените</p>

Взрив рани украински олигарх и 13-годишно дете в Монако

Свят Преди 3 часа

Полицията издирва заподозрян за умишлено детониране на самоделно взривно устройство пред жилищна сграда

<p>Милиони конфискувани в Ирак, репресии в Иран</p>

Иран осъди критик на режима, отхвърли международно разминиране на Ормуз, а Ирак конфискува над 14 млн. долара при антикорупционна акция

Свят Преди 3 часа

Техеран затяга контрола върху вътрешната опозиция и защитава изключителната си роля в Ормузкия проток, докато съседен Ирак предприема една от най-мащабните си антикорупционни акции през последните години

,

Защо в Сингапур е толкова чисто

Любопитно Преди 3 часа

Сингапур се смята за един от най-чистите градове в света

7 храни с постбиотици, които подпомагат здравето на червата

7 храни с постбиотици, които подпомагат здравето на червата

Любопитно Преди 3 часа

Днес хората все по-често обсъждат микробиома си, обменят рецепти за напитки с чиа и открито говорят за подуване и храносмилателни проблеми

Всичко от днес

От мрежата

5 сладки причини защо кучето търка лицето си във вас

dogsandcats.bg

13 умни породи кучета, които се учат изненадващо бързо

dogsandcats.bg
1

Двойките царски орли у нас намаляват

sinoptik.bg
1

Европа остава в плен на жегата

sinoptik.bg

40 градуса на сянка: 10 трика, с които да победим жегата и да се чувстваме добре

Edna.bg

Почитаме светите дванадесет апостоли, ето кой празнува имен ден

Edna.bg

"Билд": Клоп, Германия се нуждае от вас сега!

Gong.bg

Синът на Христо Йовов подписа със Спартак Варна

Gong.bg

Шишков: По договори за мантинели за 300 млн. лв. са платени с близо 200 млн. лв. повече

Nova.bg

Жълт код за опасно горещо време! Температурите у нас доближават 40 градуса

Nova.bg