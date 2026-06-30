Исторически триумф: Ела Лангли счупи 50-годишен рекорд в „Билборд“

А мериканската певица и авторка на песни Ела Лангли се завърна на челната позиция в класацията на „Билборд“ за сингли, отбелязвайки историческа 11-а седмица на върха, съобщи сайтът на изданието.

Връщайки се отново начело в чарта „Хот 100“, Choosin' Texas на Лангли става единствената кънтри песен, изпълнена от жена, прекарала толкова дълго време на първо място.

С постижението си Ела Лангли изпреварва Деби Буун, която през 1977 г. доминира в класацията за сингли в продължение на 10 седмици с хита си You Light Up My Life.

След две седмици на върха Тейлър Суифт отстъпва на втора позиция с I Knew It, I Knew You.

Ела Лангли има още две песни в Топ 10 на класацията „Хот 100“ – Be Her се изкачва от пето на трето място, а парчето I Can't Love You Anymore, записано в сътрудничество с кънтри певеца Морган Уолън, се изкачва от 14-о на девето място.

Челната петица се допълва от две песни на Оливия Родриго - Stupid Song на четвърта позиция и Drop Dead на пета. Албумът, от който са двата сингъла - you seem pretty sad for a girl so in love, остава за втора седмица на първо място в класацията "Билборд 200".

В Топ 10 на класацията „Хот 100“ за сингли намират място още Janice STFU на Дрейк (шеста позиция), Hate That I Made You Love Me на Ариана Гранде (седма позиция), Man I Need на Оливия Дийн (осма позиция) и Dracula на групата Tame Impala, записана в сътрудничество с южнокорейската певица Джени от Blackpink (десета позиция).