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7-годишно дете почина с тегло 115 кг, обвиниха родителите в изтезание и убийство

Семейна двойка, обвинена в убийството на затлъстелия си 7-годишен син, е позволявала на момчето да консумира „постоянна диета от снакове и пакетирани храни“

Надежда Неменски Надежда Неменски

30 юни 2026, 10:59
7-годишно дете почина с тегло 115 кг, обвиниха родителите в изтезание и убийство
Източник: iStock/GettyImages

С емейна двойка, обвинена в убийството на затлъстелия си 7-годишен син, е позволявала на момчето да консумира „постоянна диета от снакове и пакетирани храни“.

В резултат на този начин на хранене то е качило 68.5 килограма за по-малко от две години, преди да почине. „Ясно е, че родителите са хранили детето неправилно, меко казано“, заяви в понеделник прокурорът на окръг Дженеси Дейвид Лейтън.

„Той не е получавал хранителните вещества, от които е имал нужда“, каза Лейтън за малкия Каспър О'Брайън, който е тежал 115.7 килограма, когато е починал в дома на семейството си в Мичиган през ноември миналата година, пише The New York Post.

Каспър е бил на „постоянна диета от снакове“ чак до смъртта си, допълни прокурорът. Лошата диета на момчето обаче не е била единственият му здравословен проблем. Властите също така смятат, че Каспър е бил невербален, прикован към леглото и измъчван от декубитални рани (рани от залежаване) и различни обриви, според Лейтън.

„Това е една изключително тъжна и трагична ситуация. Главен прокурор съм от 22 години и си мислех, че съм виждал всичко, но никога не бях срещал нещо подобно“, каза Лейтън.

Детето е починало от „дилатативна кардиомиопатия“ – медицинско състояние, което пречи на способността на сърцето да изпомпва кръв – на 4 ноември 2025 г., според доклада на съдебния лекар на окръг Дженеси. Теглото му е било допринасящ фактор за смъртта му, се посочва в доклада.

Шокиращите обвинения са най-новите детайли в това, което властите определят като модел на системна занемареност от страна на родителите Деймиън О'Брайън и Джесика О'Брайън.

Властите също така твърдят, че домът на семейство О'Брайън е бил затрупан с боклуци и че 7-годишното момче не е било записано на училище, според доклад от аутопсията, цитиращ правоприлагащите органи и Службата за закрила на детето.

В наказателната жалба се посочва още, че семейството е пренебрегнало осигуряването на медицински грижи за Каспър, въпреки че е имало здравна осигуровка. Той е бил заведен на лекар през февруари 2024 г., като по това време е тежал 47.2 килограма, според доклада от аутопсията.

Двамата родители наскоро бяха обвинени от прокурори от окръг Дженеси, Мичиган в убийство от втора степен, изтезание и жестоко отношение към дете от втора степен.

Адвокатът на Деймиън О'Брайън заяви единствено, че неговият клиент е „невинен до доказване на противното извън разумно съмнение в съда“.

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Редактор: Надежда Неменски
Източник: The New York Post    
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