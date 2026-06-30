Свят

Зеленски се присмя на руските военни действия

Киев твърди, че руските сили многократно са отлагали ключови военни цели в източна Украйна

30 юни 2026, 08:46
Зеленски се присмя на руските военни действия
Източник: БТА/АР

У краинският президент Володимир Зеленски снощи се присмя на военните действия на Русия, като заяви, че Кремъл в продължение на повече от четири години е определил и отложил 15 крайни срока за завземане на източния регион Донбас, предаде Ройтерс.

Коментарите на Зеленски бяха отправени в отговор на отхвърлянето от страна на руския президент Владимир Путин ден по-рано “украинско предложение за отказ от удари на далечни разстояния и намаляване на бойните действия”.

Украинският президент каза, че коментарите на Путин са показали, че той не е в течение с чувствата на руснаците, които се изправят пред дълги опашки на бензиностанциите, свързани с украинските удари срещу цели от петролната индустрия.

“Дори държава, произвеждаща петрол - “бензиностанция”, както често е наричана Русия, в момента е изправена пред недостиг”, каза Зеленски във вечерното си обръщение. 

“Това е пряка последица от войната. Една от много последици. И е също пример как Украйна отговаря с точност, не чрез тероризъм”, добави той.

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Украинският президент обясни подробно какви, според него, са били 15-те крайни срока, определени – и по-късно отложени – от Кремъл в продължение на четири години, за да се завземат четири области в Източна Украйна – Донецка и Луганска в Донбас, както и Запорожка и Херсонска.

“Политическото ръководство на Русия остава обсебено от Донбас”, каза той. “Ако Русия не прекрати войната, ще трябва да отложи този срок още веднъж”, добави Зеленски. 

В седмиците след инвазията си в Украйна през февруари 2022 г. руските сили се опитаха да напреднат към столицата Киев, но след като не успяха, те се изтеглиха и фокусираха усилията си върху превземането на Донбас.

Русия е превзела цялата Луганска област и големи части от Донецка и Запорожка област.

Източник: БТА/АР

Въпреки че силите на Москва бавно напредват на запад в Донецка област, украинските власти заявиха, че напредъкът им е значително забавен, след като Киев засили кампанията си на удари на средно и далечно разстояние.

В телевизионно интервю в неделя Путин каза, че руските сили ще продължат натиска на бойното поле до пълно превземане на четирите украински области.

Той призна, че Русия изпитва недостиг на горива, но отхвърли “новото украинско предложение за овладяване на военните действия” като тактика за облекчаване на натиска върху киевските военни.

Зеленски, който по-рано този месец изпрати отворено писмо до Путин, призовавайки го за среща лице в лице, не коментира думите на руския си колега. 

Той обаче подчерта, че Киев ще отговори по подходящ начин на руските атаки срещу граждански цели и ще го направи по начин, който да отслаби руския държавен апарат и способността му да продължава войната.  

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Украинският президент заяви още, че през тази и следващите седмици Украйна ще работи активно с международните партньори за напредък в мирния процес и очаква положителни решения от страните от Г-7 и членовете на Коалицията на желаещите, предаде Укринформ, позовавайки се на вечерното видео обръщение на президента в Телеграм.

“Тази седмица и през идните седмици ще работим с нашите партньори - това са стъпки, които трябва да бъдат направени, за да се приближим до мира. Имаме натоварена международна програма. С голямо нетърпение очакваме положителен отговор от Г-7 на нашите искания, както и от членовете на Коалицията на желаещите”, каза Зеленски. 

Според украинския президент юни и юли ще бъдат продуктивни месеци за Украйна, най-вече заради споделените усилия за гарантиране на сигурността. 

“Мирът е от съществено значение. Благодаря на всички, които ни помагат да защитаваме Украйна; благодаря на всеки един от вас, който укрепва нашата нация и не забравя да се грижи за хората около вас“, заключи държавният глава.

Източник: БТА, Валерия Динкова    
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