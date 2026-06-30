Вулканът Семеру изригна четири пъти в Индонезия - изхвърли пепел до 800 метра

Ч етири нови изригвания на вулкана Семеру са се случили в провинция Източна Ява, съобщи Центърът по вулканология и смекчаване на последиците от геоложки бедствия в Индонезия, предаде ТАСС.

Огромен облак дим и пепел над вулкан в Индонезия

Изхвърлената от вулкана пепел достигна височина от 800 м над върха на вулкана, или 4 476 м над морското равнище. Изригванията бяха придружени от изхвърляне на бяла и сива пепел, която се разпространи в южна и югоизточна посока. От центъра препоръчаха на жителите на близките райони и на туристите да не се приближават до кратера на разстояние по-малко от 5 км поради риска от изхвърляне на нагорещени камъни, както и предупредиха за риска от изтичане на лава.

#Indonesia's Mount Semeru in East Java erupted at 16:39 local time on Monday, sending volcanic ash up to 1,200 meters above its summit, according to the Center for Volcanology and Geological Hazard Mitigation PVMBG. The eruption lasted for 129 seconds.



By Li Lin pic.twitter.com/nqWC5XaKao — CCTV Asia Pacific (@CCTVAsiaPacific) June 30, 2026

Семеру е четвъртият по височина вулкан в Индонезия (3 676 м над морското равнище) и най-високият връх на остров Ява. Най-големият в света индонезийски архипелаг, състоящ се от 18 хил. острова, е разположен в така наречения Тихоокеански огнен пръстен.

Два вулкана изригнаха в Индонезия, кратерите изхвърлиха 900-метрови стълбове пепел0

Вулканичната активност в Индонезия

Вулканичната активност в Индонезия представлява един от най-значимите геоложки феномени в света. Архипелагът е разположен в рамките на т.нар. Тихоокеански огнен пръстен – зона с интензивни тектонични процеси, където се срещат няколко големи литосферни плочи. Индонезия притежава най-голям брой активни вулкани в света, като общият им брой надхвърля 130, от които около 70 са класифицирани като потенциално опасни за населението.

Геоложката основа на тази активност се крие в субдукцията на Индо-австралийската плоча под Евразийската плоча. Този процес води до формирането на магмени огнища, които изригват под формата на сложни стратовулкани. Поради своята висока честота на изригвания и наситеност на населението в подножията им, индонезийските вулкани представляват постоянен обект на научно наблюдение и мониторинг, извършван от Центъра по вулканология и смекчаване на геоложките опасности.Историята на вулканизма в региона включва някои от най-разрушителните събития в човешката история. Изригването на планината Тамбора през 1815 година остава най-мощното в съвременната епоха, предизвиквайки глобални климатични промени и довеждайки до т.нар. „година без лято“ през 1816 година. Друг исторически значим пример е вулканичният комплекс Кракатау, чието катастрофално изригване през 1883 година предизвиква огромни цунамита и мащабни разрушения. През XXI век активността продължава с изригванията на планините Мерапи, Синабунг и Агунг, които редовно налагат евакуация на десетки хиляди жители.Вулканизмът оказва двойствено влияние върху Индонезия. От една страна, той създава сериозни рискове за обществената безопасност, авиацията и инфраструктурата поради изхвърлянето на пепел, пирокластични потоци и лава. От друга страна, пепелните отлагания значително обогатяват почвата с минерали, правейки земеделските земи около вулканите изключително плодородни. Това е довело до висока гъстота на населението в близост до активни кратери, което налага изграждането на сложни системи за ранно предупреждение.

Днес Индонезия използва модерни сеизмологични инструменти и сателитни технологии за следене на деформациите на вулканичните склонове и емисиите на газове. Тези усилия са от критично значение за намаляване на жертвите при неочаквани изригвания. Взаимодействието между бурната геоложка природа и гъсто населените райони превръща Индонезия в своеобразна естествена лаборатория за изследване на земната кора и управлението на природните бедствия в глобален мащаб.