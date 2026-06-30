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Вулканът Семеру изригна четири пъти в Индонезия - изхвърли пепел до 800 метра

Властите предупреждават за риск от лава и опасност в близост до кратера

30 юни 2026, 09:38
Вулканът Семеру изригна четири пъти в Индонезия - изхвърли пепел до 800 метра
Източник: iStock

Ч етири нови изригвания на вулкана Семеру са се случили в провинция Източна Ява, съобщи Центърът по вулканология и смекчаване на последиците от геоложки бедствия в Индонезия, предаде ТАСС.

Огромен облак дим и пепел над вулкан в Индонезия

Изхвърлената от вулкана пепел достигна височина от 800 м над върха на вулкана, или 4 476 м над морското равнище. Изригванията бяха придружени от изхвърляне на бяла и сива пепел, която се разпространи в южна и югоизточна посока. От центъра препоръчаха на жителите на близките райони и на туристите да не се приближават до кратера на разстояние по-малко от 5 км поради риска от изхвърляне на нагорещени камъни, както и предупредиха за риска от изтичане на лава.

Семеру е четвъртият по височина вулкан в Индонезия (3 676 м над морското равнище) и най-високият връх на остров Ява. Най-големият в света индонезийски архипелаг, състоящ се от 18 хил. острова, е разположен в така наречения Тихоокеански огнен пръстен.

Два вулкана изригнаха в Индонезия, кратерите изхвърлиха 900-метрови стълбове пепел0

  • Вулканичната активност в Индонезия

Вулканичната активност в Индонезия представлява един от най-значимите геоложки феномени в света. Архипелагът е разположен в рамките на т.нар. Тихоокеански огнен пръстен – зона с интензивни тектонични процеси, където се срещат няколко големи литосферни плочи. Индонезия притежава най-голям брой активни вулкани в света, като общият им брой надхвърля 130, от които около 70 са класифицирани като потенциално опасни за населението.

Геоложката основа на тази активност се крие в субдукцията на Индо-австралийската плоча под Евразийската плоча. Този процес води до формирането на магмени огнища, които изригват под формата на сложни стратовулкани. Поради своята висока честота на изригвания и наситеност на населението в подножията им, индонезийските вулкани представляват постоянен обект на научно наблюдение и мониторинг, извършван от Центъра по вулканология и смекчаване на геоложките опасности.Историята на вулканизма в региона включва някои от най-разрушителните събития в човешката история. Изригването на планината Тамбора през 1815 година остава най-мощното в съвременната епоха, предизвиквайки глобални климатични промени и довеждайки до т.нар. „година без лято“ през 1816 година. Друг исторически значим пример е вулканичният комплекс Кракатау, чието катастрофално изригване през 1883 година предизвиква огромни цунамита и мащабни разрушения. През XXI век активността продължава с изригванията на планините Мерапи, Синабунг и Агунг, които редовно налагат евакуация на десетки хиляди жители.Вулканизмът оказва двойствено влияние върху Индонезия. От една страна, той създава сериозни рискове за обществената безопасност, авиацията и инфраструктурата поради изхвърлянето на пепел, пирокластични потоци и лава. От друга страна, пепелните отлагания значително обогатяват почвата с минерали, правейки земеделските земи около вулканите изключително плодородни. Това е довело до висока гъстота на населението в близост до активни кратери, което налага изграждането на сложни системи за ранно предупреждение.

Днес Индонезия използва модерни сеизмологични инструменти и сателитни технологии за следене на деформациите на вулканичните склонове и емисиите на газове. Тези усилия са от критично значение за намаляване на жертвите при неочаквани изригвания. Взаимодействието между бурната геоложка природа и гъсто населените райони превръща Индонезия в своеобразна естествена лаборатория за изследване на земната кора и управлението на природните бедствия в глобален мащаб.

 

Източник: БТА, Пламен Йотински    
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