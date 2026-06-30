Стълбовете на вярата: Православният свят чества Събора на 12-те апостоли

Н а 30 юни православната църква чества събора на светите дванадесет апостоли на Иисус Христос. След вчерашния голям празник в чест на светите първовърховни апостоли Петър и Павел, днес християнският свят прославя заедно Неговите дванадесет ученици, станали първите проповедници и благовестители на Христовото учение. Наречени са апостоли, което означава пратеници на Христос сред народите, в изпълнение на Неговата заръка да идат, да научат всички народи и да ги кръщават в името на Отца, Сина и Светия Дух, като ги учат да пазят всичко заповядано. Извън този тесен кръг, Христос е имал и по-широк кръг от седемдесет апостоли, чийто събор се отбелязва в началото на годината – на 4 януари.

Дванадесетте апостоли, чиято обща памет се почита на днешния ден, са братята Симон-Петър и Андрей Първозвани, Яков Зеведеев и брат му Йоан Богослов, Филип, Вартоломей (Натанаил), Тома, Матей евангелистът, Яков Алфеев, Юда Яковов, Симон Зилот и Матия, избран на мястото на предалия Христос Юда Искариот след Неговото Възнесение. Към този събор традиционно се добавя и допълнително призованият апостол Павел, заради което в народния календар днешният ден е известен още като Павловден. Подредбата на имената им следва точно реда, по който са изброени в текстовете на светите евангелия, където по-големите братя Петър и Яков са поставени на първо място, а Йоан се откроява като един от най-известните ученици и автор на няколко от книгите в Новия Завет.

Макар паметта на всеки от тези Христови пратеници да се отбелязва в отделни дни през годината с подробности за техния живот и дейност, днес те се прославят заедно като „приятели Божии“ по думите на самия техен Учител. Църковното предание ги определя като славни, всехвални и като дванадесетте стълба на Църквата. Със своя всеотдаен живот и изключително усърдие в разпространението на вярата, те остават вечен и вдъхновяващ пример за подражание за всички християни по света.

На Събора на светите дванадесет апостоли имен ден празнуват Апостол, Апо и Цоло.