Разкриха причината за смъртта на Дейви Чейс от „Предизвестена смърт“

О фициалният доклад на медицинските експерти в Лос Анджелис хвърли светлина върху внезапната и трагична кончина на бившата детска звезда Дейви Чейс. Актрисата, която стана световноизвестна с ролята на зловещата Самара в хоръра „Предизвестена смърт“ (The Ring) и като гласа на малката Лило в анимацията „Лило и Стич“, почина на 16 юни на едва 35-годишна възраст, съобщава PEOPLE.

Според заключенията на съдебномедицинската експертиза, основната причина за смъртта ѝ е Синдромът на придобита имунна недостатъчност (СПИН). В официалния документ се посочва още, че състоянието ѝ е било усложнено от редица други сериозни придружаващи заболявания, включително от хронична злоупотреба с множество наркотични вещества (полисубстанции). Според лекарите смъртта е настъпила в болнично заведение и се класифицира като естествена, породена от терминалния стадий на болестта.

TMZ първоначално съобщи за кончината ѝ на 17 юни, като тогава нейният приятел Рой Ернандес обяви пред медиите, че тя е издъхнала от тежък менингит и „няколко сериозни инфекции на кръвта“. Малко преди това Ернандес беше стартирал кампания за набиране на средства в платформата GoFundMe, твърдейки, че състоянието на Чейс е критично и лекарите не ѝ дават много време.

Скандал с даренията и семейни войни

Смъртта на младата жена обаче бързо беше засенчена от грозен скандал между близките ѝ. Бившият мениджър и дългогодишен приятел на Дейви – Джон Райън, излезе с остро изявление пред авторитетното издание Deadline, в което призова феновете в никакъв случай да не даряват пари в кампанията.

„Семейството на Дейви разполага с напълно достатъчно средства, за да покрие разходите по кремацията и погребението ѝ. Баща ѝ, Джон Швалиър, никога не е упълномощавал или подписвал документи на това т.нар. нейно гадже“, заяви Райън. „Тези пари няма да отидат за разходите по Дейви. Този човек я заведе в болницата в ужасяващо състояние и умишлено не уведоми никого от семейството до самия ѝ край, за да може сам да контролира медийния наратив.“

'The Ring' Star Daveigh Chase's Cause of Death Revealed https://t.co/kg7QUJ79LA — People (@people) June 29, 2026

Падението: От червения килим до гетото Skid Row

След главозамайващия си успех като дете в началото на новия век, Дейви Чейс постепенно започна да губи битката с напрежението в Холивуд. Тя се оттегли изцяло от светлината на прожекторите, като последната ѝ поява на червения килим датира от далечната 2013 г.

През последните години от живота си актрисата е преживяла истински ад, борейки се с тежка наркотична зависимост, която я довежда до пълно разорение. Източници разкриват, че накрая тя е заживяла сред бездомните в печално известния с престъпността си район Скид Роу (Skid Row) в центъра на Лос Анджелис.

„Това е невъобразима трагедия“, сподели пред списание PEOPLE нейният близък приятел Шон Розентал, който е работил с нея между 2018 и 2023 г. "Тя имаше ангелски глас, беше невероятна певица. Свирехме заедно, правехме красива музика, която за съжаление така и не успяхме да запишем в студио. Аз успях да се изчистя от зависимостите през 2023 г. и оттогава не я бях виждал. Няколко нейни трезви приятели и аз я търсихме навсякъде, опитвахме се да я спасим, но тя просто потъна. Беше се обградила с най-ужасните хора на този свят. Никой около нея не мислеше за нейно добро. Моля се най-накрая душата ѝ да е намерила покой", каза още Розентал.

The Ring and Lilo & Stitch actress Daveigh Chase died of Aids https://t.co/GI5DuXgNo6 — BBC News (World) (@BBCWorld) June 29, 2026

Кариерният път на Дейви Чейс