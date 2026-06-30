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Разкриха причината за смъртта на Дейви Чейс от „Предизвестена смърт“

Официалният доклад на съдебните медици в Лос Анджелис разкри шокиращата причина за смъртта на бившата детска звезда Дейви Чейс. Оказа се, че 35-годишната актриса, която у нас помним като зловещото момиче от „Предизвестена смърт“, е издъхнала от СПИН

Стела Христова Стела Христова

30 юни 2026, 08:57
Разкриха причината за смъртта на Дейви Чейс от „Предизвестена смърт“
Източник: Getty Images

О фициалният доклад на медицинските експерти в Лос Анджелис хвърли светлина върху внезапната и трагична кончина на бившата детска звезда Дейви Чейс. Актрисата, която стана световноизвестна с ролята на зловещата Самара в хоръра „Предизвестена смърт“ (The Ring) и като гласа на малката Лило в анимацията „Лило и Стич“, почина на 16 юни на едва 35-годишна възраст, съобщава PEOPLE.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Според заключенията на съдебномедицинската експертиза, основната причина за смъртта ѝ е Синдромът на придобита имунна недостатъчност (СПИН). В официалния документ се посочва още, че състоянието ѝ е било усложнено от редица други сериозни придружаващи заболявания, включително от хронична злоупотреба с множество наркотични вещества (полисубстанции). Според лекарите смъртта е настъпила в болнично заведение и се класифицира като естествена, породена от терминалния стадий на болестта.

TMZ първоначално съобщи за кончината ѝ на 17 юни, като тогава нейният приятел Рой Ернандес обяви пред медиите, че тя е издъхнала от тежък менингит и „няколко сериозни инфекции на кръвта“. Малко преди това Ернандес беше стартирал кампания за набиране на средства в платформата GoFundMe, твърдейки, че състоянието на Чейс е критично и лекарите не ѝ дават много време.

  • Скандал с даренията и семейни войни

Смъртта на младата жена обаче бързо беше засенчена от грозен скандал между близките ѝ. Бившият мениджър и дългогодишен приятел на Дейви – Джон Райън, излезе с остро изявление пред авторитетното издание Deadline, в което призова феновете в никакъв случай да не даряват пари в кампанията.

„Семейството на Дейви разполага с напълно достатъчно средства, за да покрие разходите по кремацията и погребението ѝ. Баща ѝ, Джон Швалиър, никога не е упълномощавал или подписвал документи на това т.нар. нейно гадже“, заяви Райън. „Тези пари няма да отидат за разходите по Дейви. Този човек я заведе в болницата в ужасяващо състояние и умишлено не уведоми никого от семейството до самия ѝ край, за да може сам да контролира медийния наратив.“

  • Падението: От червения килим до гетото Skid Row

След главозамайващия си успех като дете в началото на новия век, Дейви Чейс постепенно започна да губи битката с напрежението в Холивуд. Тя се оттегли изцяло от светлината на прожекторите, като последната ѝ поява на червения килим датира от далечната 2013 г.

През последните години от живота си актрисата е преживяла истински ад, борейки се с тежка наркотична зависимост, която я довежда до пълно разорение. Източници разкриват, че накрая тя е заживяла сред бездомните в печално известния с престъпността си район Скид Роу (Skid Row) в центъра на Лос Анджелис.

„Това е невъобразима трагедия“, сподели пред списание PEOPLE нейният близък приятел Шон Розентал, който е работил с нея между 2018 и 2023 г. "Тя имаше ангелски глас, беше невероятна певица. Свирехме заедно, правехме красива музика, която за съжаление така и не успяхме да запишем в студио. Аз успях да се изчистя от зависимостите през 2023 г. и оттогава не я бях виждал. Няколко нейни трезви приятели и аз я търсихме навсякъде, опитвахме се да я спасим, но тя просто потъна. Беше се обградила с най-ужасните хора на този свят. Никой около нея не мислеше за нейно добро. Моля се най-накрая душата ѝ да е намерила покой", каза още Розентал.

Кариерният път на Дейви Чейс

  • 2001 г.: Изгрява в култовия научнофантастичен филм „Дони Дарко“ като Саманта Дарко.
  • 2002 г.: Озвучава главната роля на Лило в обичаната анимация на Дисни „Лило и Стич“.
  • 2002 г.: Прави легендарна роля като призрачното момиче Самара Морган в хоръра „Предизвестена смърт“.
  • 2013 г.: Официално прекратява актьорската си кариера и изчезва от публичното пространство.
Автор: Стела Христова
Редактор: Стела Христова
Дейви Чейс Предизвестена смърт Лило и Стич Холивуд СПИН наркотична зависимост Лос Анджелис
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