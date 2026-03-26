13-годишно момче с опасност за живота след инцидент с тротинетка в Бургас

Н ов тежък инцидент с електрическа тротинетка постави в риск живота на дете в бургаския квартал „Банево“.

Случаят е от сряда, 25 март, когато около 20:50 часа на улица „Свобода“ № 42 в квартал „Банево“ 13-годишно момче катастрофира самостоятелно, управлявайки електрическа тротинетка. Детето губи контрол над превозното средство след навлизане в неравност на пътя и пада на пътното платно. Установено е, че детето е управлявало тротинетката в тъмната част на денонощието без предпазна каска.

В резултат на инцидента момчето е със сътресение на мозъка и с опасност за живота. То е настанено за лечение в УМБАЛ – Бургас.