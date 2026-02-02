България

118 снегорина чистят пътните артерии в София

Градският транспорт се движи при зимни условия и изпълнява обичайните си маршрути

2 февруари 2026, 07:06
След обилния снеговалеж: Каква е обстановката по пътищата в страната

След обилния снеговалеж: Каква е обстановката по пътищата в страната
Службите у нас с подробности за свалянето на най-големите торент сайтове

Службите у нас с подробности за свалянето на най-големите торент сайтове
От минус 13° до 4°: Жълт код за опасни студове и снеговалежи в понеделник

От минус 13° до 4°: Жълт код за опасни студове и снеговалежи в понеделник
Как се печатат и пласират фалшиви евро в България

Как се печатат и пласират фалшиви евро в България
Почитаме паметта на жертвите на комунистическия режим

Почитаме паметта на жертвите на комунистическия режим
Вигенин за партньорство между БСП и Радев: Това е едновременно риск и възможност

Вигенин за партньорство между БСП и Радев: Това е едновременно риск и възможност
Скална маса затрудни движението по ключов маршрут към Кулата и Мелник

Скална маса затрудни движението по ключов маршрут към Кулата и Мелник
Зимата се завръща: Оранжев код за сняг, виелици и поледици в първия ден на февруари

Зимата се завръща: Оранжев код за сняг, виелици и поледици в първия ден на февруари

П рез изминалата нощ на територията на всички 24 района на Столична община са извършени обработки със смеси срещу заледяване. Общо 118 снегопочистващи машини са обработвали пътните настилки на улици и булеварди, по които се движи градският транспорт, както и основни улици в кварталите. Това съобщават от пресцентъра на Столичната община.

След обилния снеговалеж: Каква е обстановката по пътищата в страната

Първата обработка е започнала след 20:00 часа, като снегопочистване е извършено в районите „Студентски“, „Изгрев“, „Панчарево“ и „Банкя“. След полунощ дейностите са продължили на територията на всички 24 района на столицата.  Обработени са общински пътища в районите „Панчарево“, „Витоша“, „Банкя“, „Нови Искър“, „Връбница“ и „Кремиковци“, както и Южната дъга на Софийския околовръстен път.

Към 7 часа сутринта над 90 снегопочистващи машини продължават работа в районите: „Средец“, „Красно село“, „Възраждане“, „Оборище“, „Сердика“, „Подуяне“, „Слатина“, „Изгрев“, „Лозенец“, „Триадица“, „Красна поляна“, „Илинден“, „Надежда“, „Искър“, „Младост“, „Студентски“, „Люлин“, „Връбница“, „Нови Искър“, „Кремиковци“, „Панчарево“, „Витоша“, „Овча купел“ и „Банкя“.

От минус 13° до 4°: Жълт код за опасни студове и снеговалежи в понеделник

На територията на Природен парк „Витоша“ снеговалежът е бил непрекъснат, при температури до –8 градуса. Извършено е опесъчаване и избутване на снежна маса по двата планински пътя: кв. „Драгалевци“ – хижа „Алеко“ и кв. „Бояна“ – „Златни мостове“.

Обстановката се следи непрекъснато от екипите на Столичния инспекторат. Дежурните екипи на дирекция „Аварийна помощ и превенция“ към Столична община извършват обходи на терен.

Снегът блокира автомобили в Родопите

Към момента градският транспорт се движи при зимни условия и изпълнява обичайните си маршрути.

Oт Столичната община призовават водачите на моторни превозни средства да излизат на път само с автомобили, подготвени за движение при зимни условия, и да шофират внимателно, със съобразена скорост.

Напомня се и на етажните собствености, на управителите на търговски и офис площи, да почистват прилежащите пространства пред съответните сгради.

Източник: СО    
София сняг снегорини пътища
Последвайте ни
След обилния снеговалеж: Каква е обстановката по пътищата в страната

След обилния снеговалеж: Каква е обстановката по пътищата в страната

Голям празник е: Какво повелява традицията и кой има имен ден

Голям празник е: Какво повелява традицията и кой има имен ден

От минус 13° до 4°: Жълт код за опасни студове и снеговалежи в понеделник

От минус 13° до 4°: Жълт код за опасни студове и снеговалежи в понеделник

Бърз заряд от позитивизъм: 5 хобита, които мигновено подобряват настроението ви

Бърз заряд от позитивизъм: 5 хобита, които мигновено подобряват настроението ви

Как да получите безплатни или частично платени лекарства от Здравната каса

Как да получите безплатни или частично платени лекарства от Здравната каса

pariteni.bg
Как котките, които живеят навън оцеляват през зимата

Как котките, които живеят навън оцеляват през зимата

dogsandcats.bg
Земетресение с магнитуд 3 край Бургас
Ексклузивно

Земетресение с магнитуд 3 край Бургас

Преди 1 ден
Тайландец се прибра у дома две седмици след погребението му
Ексклузивно

Тайландец се прибра у дома две седмици след погребението му

Преди 1 ден
Откриха ново огнище на африканска чума по свинете в Румъния
Ексклузивно

Откриха ново огнище на африканска чума по свинете в Румъния

Преди 1 ден
Португалия се готви за нови порои, близо 200 000 души все още са без ток
Ексклузивно

Португалия се готви за нови порои, близо 200 000 души все още са без ток

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Тръмп обяви, че е възможно да бъде постигнато споразумение с Куба

Тръмп обяви, че е възможно да бъде постигнато споразумение с Куба

Свят Преди 17 минути

САЩ са започнали диалог с кубинските власти

Цветен килим в ада: Долината на смъртта се подготвя за магически „суперцъфтеж“

Цветен килим в ада: Долината на смъртта се подготвя за магически „суперцъфтеж“

Любопитно Преди 48 минути

За място, което се нарича Долината на смъртта, тази изгарящо гореща част от Калифорния е изненадващо богата на живот

Оставка в Словакия заради досиетата на Епстийн

Оставка в Словакия заради досиетата на Епстийн

Свят Преди 9 часа

Лайчак е разменял текстови съобщения за жени с Епстийн

Огромен протест в подкрепа на Петър Павел в Прага

Огромен протест в подкрепа на Петър Павел в Прага

Свят Преди 10 часа

Поддръжниците на Павел изпълниха два големи площада в центъра на Прага

Над 515 снегопочистващи машини по републиканските пътища

Над 515 снегопочистващи машини по републиканските пътища

България Преди 11 часа

Ограничено преминаването на тежкотоварни автомобили с ремаркета и полуремаркета през проходите Рожен, Превала и Печинско

Катастрофа между седем коли и трактор на Превала

Катастрофа между седем коли и трактор на Превала

България Преди 11 часа

На мястото на инцидента има екипи на полицията

Снегът блокира автомобили в Родопите

Снегът блокира автомобили в Родопите

България Преди 11 часа

Пътните условия се влошават бързо, особено в планинските и полупланинските райони

<p>Русия окървави Украйна днес, много цивилни жертви</p>

Русия атакува украински автобус, много жертви

Свят Преди 12 часа

Мишена на атаката е бил автобус с миньори, които се връщали от смяна

Заплашиха с бомба в НДК

Заплашиха с бомба в НДК

България Преди 13 часа

Към момента не е извършена евакуация

Маскирани и въоръжени обраха магазин в Пловдив

Маскирани и въоръжени обраха магазин в Пловдив

България Преди 14 часа

Служителите на реда издирват извършителите

Мъск отряза Русия от "Старлинк", Украйна му благодари

Мъск отряза Русия от "Старлинк", Украйна му благодари

Свят Преди 14 часа

Мъск: Кажете ни дали имате нужда от други мерки!

Пьотр Нестеров триумфира с титлата на сингъл в Тунис

Пьотр Нестеров триумфира с титлата на сингъл в Тунис

Свят Преди 15 часа

Това е седма титла на сингъл за национала на България от турнири на ITF

Русия удари родилен дом

Русия удари родилен дом

Свят Преди 15 часа

Сред ранените са две жени, които са били на прегледи по време на атаката

Мелони се ядоса: Насилие, палежи, бомби и атаки

Мелони се ядоса: Насилие, палежи, бомби и атаки

Свят Преди 16 часа

Мелони: Това са насилствени атаки, насочени срещу държавата и тези, които я представляват

Жена почина след жесток побой в Койнаре, съпругът ѝ е задържан

Жена почина след жесток побой в Койнаре, съпругът ѝ е задържан

България Преди 16 часа

Според разследването възрастен мъж е пребил до смърт жена си

"Два часа се усещат като чист, безкраен ад": Скандал около филма за Мелания Тръмп

"Два часа се усещат като чист, безкраен ад": Скандал около филма за Мелания Тръмп

Свят Преди 17 часа

Amazon MGM Studios обявиха, че са платили 40 милиона долара на продуцентската компания на Мелания Тръмп, за да лицензират филма

Всичко от днес

От мрежата

Как да защитим лапите на кучето си през зимата

dogsandcats.bg

7 признака, че ноктите на кучето ви са прекалено дълги

dogsandcats.bg
1

Украинските мечки в белица заспаха

sinoptik.bg
1

Предстои снежен уикенд

sinoptik.bg

Седмичен хороскоп 2 - 8 февруари: Предвестник на разместване, кои зодии ще усетят труса?

Edna.bg

Седмична нумерологична прогноза за 2–8 февруари

Edna.bg

Звездата срещу системата: Роналдо заплашва с бойкот проекта на Ал Насър

Gong.bg

Димитър Кисимов след титлата от Australian Open: Мечтата ми е да стигна Григор Димитров и да го надмина

Gong.bg

„Артемис II“ – първата крачка към завръщането на човека на Луната

Nova.bg

Жълт код за студено време и снеговалежи в почти цялата страна

Nova.bg