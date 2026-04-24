Политически искри в Кипър: Доналд Тръмп и Макрон с различни позиции за мира с Иран

Ф ренският президент Еманюел Макрон призова за възстановяване на стабилността в Близкия изток възможно най-бързо, след като ден по-рано неговият американски колега Доналд Тръмп заяви, че разполага с "цялото време на света", за да договори мир с Иран, предаде Франс прес.

"Смятам, че всички имаме интерес стабилността да се възстанови възможно най-бързо и световните икономики да се успокоят", заяви Макрон преди среща на европейските лидери в Кипър, на която бяха поканени няколко държавни глави от Близкия изток.

Европейските лидери искат да се ангажират още повече с деескалацията на напрежението в Близкия изток, подчертаха те днес в Кипър, преди работен обяд с президентите на Ливан, Египет, Сирия и престолонаследника на Йордания.

"Европа трябва да се ангажира още по-силно. Този обяд ще бъде възможност да се координираме заедно със Сирия, Йордания и други страни. Те са засегнати от ситуацията в региона", заяви Макрон в Никозия.

Френският президент отново наблегна на необходимостта от стабилност в Ливан. Франция е готова да организира конференция в подкрепа на ливанските въоръжени сили, когато Бейрут сметне за целесъобразно, добави той.

Макрон: Трябва да намерим път, който да отчита интересите на Украйна и на Европа

Европа трябва да направи "много повече" в Близкия изток, заяви, на свой ред, кипърският президент Никос Христодулидис.

Полският премиер Доналд Туск приветства днес по своеобразен начин отсъствието на унгарския си колега Виктор Орбан от срещата на върха на ЕС в Кипър, след като Унгария беше обвинена, че разкрива поверителна информация на Москва.

"За първи път от години в залата нямаше руснаци, ако ме разбирате", заяви той при пристигането си тази сутрин на неформалната среща на държавните и правителствени ръководители на ЕС в Никозия.

Загубил на парламентарните избори на 12 април, унгарският министър-председател Орбан, най-близкият съюзник на Москва в ЕС, предпочете да не присъства на тази среща.

Макрон: Ердоган дестабилизира Европейския съюз

В края на март страната му беше обвинена от няколко медии, сред които и в. "Вашингтон пост", че информира Русия почти в реално време за дискусиите между 27-те държави членки.

Туск заяви, че тази информация не бива да "изненадва никого". "Отдавна подозираме това", каза той и добави, че това е "една от причините, поради които взема думата само когато е строго необходимо и казва само строго необходимото".

Туск отбеляза днес и облекчението, изпитано от повечето му колеги след изборната загуба на Орбан. Унгарският лидер националист дълго време си играеше с нервите на европейските лидери, като блокираше редица решения в полза на Украйна или като посещаваше многократно Москва, за да се срещне с руския президент Владимир Путин.

В продължение на месеци Унгария на Виктор Орбан блокира отпускането на заем от 90 млрд. евро за Украйна, преди вчера да се откаже от правото си на вето. ЕС успя също така да приеме нови санкции срещу Русия, като Будапеща и в този случай се отказа от ветото си.