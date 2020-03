Венеция си отдъхва: водата в каналите е бистра

В естниците "Стампа" и "Република" посочват интересно последствие от всеобщата карантина - по-чист въздух в Северна Италия и по-бистра вода в каналите на Венеция, съобщава БТА.

На фона на всички мрачни новини, граждани на Венеция, една от най-популярните туристическа дестинация, споделят в мрежата снимки на чистите води в града на влюбените.

На някои снимки дори може с просто око да се видят малки рибки.

Във видеото горе вижте приятни кадри на пъстра и романтична Венеция

s the nationwide lockdown in Italy enters its second week due to the #coronavirus outbreak, Venice's canals appear to be crystal clear. Follow for live updates: https://t.co/IviOWyuNOu pic.twitter.com/yTyObHMZFX — Reuters (@Reuters) March 17, 2020

Каналите са обикновено пълни с гондоли и други лодки, но потребители започнаха да публикуват клипове и снимки, на които се вижда, че водата е много по-бистра.

В социалните мрежи се появиха и колажи, като този - на него се вижда, че в един от каналите има крокодил, но друг потребител бързо показа оригиналната снимка.

This is the real picture pic.twitter.com/WI0FC5QlVl — ✨EmpathyBiebs✨| Purpose (@BiebsEmpathy) March 17, 2020

Това е така, защото трафика по каналите е много по-малко, което от своя страна позволява утайката да се задържа на дъното.

The coronavirus pandemic has had an unexpected side effect in Venice—where the normally cloudy canals have transformed into water crystal clear enough to see fish swimming below. https://t.co/qrr8iphSPd pic.twitter.com/37H7iiB09Y — ABC News (@ABC) March 18, 2020

Mother Earth is slowly recovering from us. Snapshot of #Venice pic.twitter.com/X6S5MzkbdX — Jacob Schot (@Schot_Capital) March 17, 2020

