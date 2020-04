Уникално от Германия: Бърз метод за откриване на коронавирус

В дишвате, а след това силно издишвате. Нов уред разпознава болести по издишвания от пациента въздух. Върху монитора графично се изобразяват откритите бактерии и вируси в организма, става ясно от видео на DW.

Методът, разработен от една компания в Саксония, успешно установява широко разпространена стафилококова инфекция, която не винаги се влияе от антибиотици.

Сега този уред е преработен, за да бъде използван в кризата с коронавируса:

"Заради кризата с коронавируса преработихме уреда. Досегашният ни опит в превенцията на стафилококовите инфекции ни помага за откриването и на новия коронавирус", казва Ролф Граупнер, управител на Graupner Medical Solutions.

Engineer Graupner and Dr. Becher want to detect corona in the air we breathe. Method already works with the MRSA hospital virus. First prototypes in use in hospitals. https://t.co/DuevaifyLe @dw_business #corona #coronavirus #COVID19germany pic.twitter.com/DBDbXUQOoh