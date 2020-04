Нова епидемия от COVID-19 в Китай, град Харбин "под ключ"

Н ова епидемия от COVID-19 в Северен Китай постави град Харбин "под ключ", пише Daily Star.

Едни от първите пациенти в Китай не могат да се изчистят от коронавируса

Населението на града е 11 млн. души. Властите го поставиха под блокада, докато страната се бори за предотвратяване на втора вълна от потенциално смъртоносния коронавирус.

