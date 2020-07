Учен с революционна теория за коронавируса

С таршият научен сътрудник от Оксфордския център за медицина, смята, че от различни страни идват все повече доказателства, че коронавирусът е присъствал в латентно състояние, доста преди да се появи в Азия.

Според Том Джеферсън, цитиран от британския „Телеграф”, вероятно това е бил „спящ вирус”.

Испанските епидемиолози миналата седмица съобщиха, че следи от вируса SARS-CoV-2, който е причинител на ковид-19, са открити в проби на отпадъчните води в Барселона от март 2019 г. Тоест девет месеца преди да бъдат съобщени първите случаи на зараза в китайския град Ухан. Такива следи са намерени и в проби от отпадъчни води от италианските градове Милано и Торино, взети през декември миналата година, както и в бразилския град Флорианополис, но от ноември 2019 г.

„Мисля, че вирусът вече е бил по света т.е. „тук” в смисъла на „навсякъде”. Възможно е да имаме работа със „спящ вирус”, който се е активирал от условията на околната среда“, посочва Джеферсън.

„В началото на февруари на Фолклендските острови засякоха случай. Откъде дойде? На круизен кораб, плаващ от Южна Джорджия (субантарктическият остров в Южния Атлантически океан) до Буенос Айрес едва на осмия ден, беше регистриран първият случай” , отчете ученият.

Джеферсън прави аналогия с масовата пандемия от „испански грип”, от която от 1918 до 1920 г., според различни оценки, загиват над 70 милиона души, а почти всеки трети жител на планетата е заразен.

„В случая с испанския грип също се наблюдават странни неща. През 1918 г. около 30% от населението на Западна Самоа умира от испански грип, въпреки че по това време те нямат контакт с външния свят”, казва ученият.

„Обяснението за това може да е, че тези патогени не идват отникъде и не отиват никъде. Те са винаги „тук” и понякога нещо ги активира. Може би плътността на световното население или условията на околната среда и това е, което трябва да проучим”.

