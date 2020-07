Учени: Новият щам на коронавируса е в пъти по-заразен

Н овият щам на коронавируса изглежда е в пъти по-заразен, отколкото този, регистриран в началото на пандемията в Китай.

Това сочи изследване, публикувано в авторитетното научно списание „Сел” в четвъртък.

Новата генетична вариация на коронавируса вероятно заразява човешките клетки 3 до 6 пъти по-лесно от първоначалния щам, който се появи в Китай.

"Мисля, че данните показват, че има единична мутация, която всъщност позволява на вируса да се репликира по-добре и може би в по-голямо количество", коментира водещият специалист по инфекциозни болести в САЩ д-р Антъни Фаучи пред Американската медицинска асоциация.

"Не сме открили връзка с това дали даден пациент прекарва заболяването по-тежко или обратното. Просто изглежда, че вирусът се репликира по-добре и може да бъде по-заразен, ​​но са необходими още изследвания, за да го потвърдим", добави Фаучи.

Той не е участвал в изследването, проведено в Националната лаборатория в Лос Аламос в Ню Мексико под ръководството на екип от университета "Дюк" в Северна Каролина, в партньорство с научна група от Шефилд, Великобритания.

Учените открили, че новият вариант на вируса – D614G, има малка, но важна промяна в протеина на повърхността, с помощта на който прониква в човешките клетки и ги заразява.

За да потвърди резултатите, екипът е анализирал проби от 999 британски пациенти, хоспитализирани с ковид-19.

Данните от изследването сочат, че у болните, заразени с новия щам на коронавируса, има повече вирусни частици. До момента обаче не е открита връзка с тежестта на протичане на заболяването.

Освен това изследването е показало, че новият щам е 3 до 6 пъти по-способен да зарази човешките клетки.

Засега не е ясно как и дали мутацията на коронавируса ще повлияе на проучванията за лекарства и ваксини срещу ковид-19.

