Учени: Коронавирусът образува „зловещи” пипала

У чени откриха, че новият коронавирус кара заразените клетки да образуват подобни на пипала разклонения към съседните им. Това е изключително необичайна структура. Тя позволява на вируса на ковид-19 да атакува по няколко клетки наведнъж, съобщава „Файненшъл таймс”.

Изследователи от Калифорнийския университет в Сан Франциско заснеха с електронен микроскоп първите близки изображения на пипалата.

Кантарджиев: Грозно е, хората са като отвързани

„Има дълги струни, които пробиват дупки в други клетки и вирусът преминава през тях от клетка в клетка”, посочва проф. Неван Кроган, директор на Института за количествени биологични науки в Калифорнийския университет в Сан Франциско, който ръководи проекта. „Нашата хипотеза е, че те ускоряват заразата”.

Германия: По-тежък срив не е имало от 1949

Изображенията, заснети от учени в лабораториите на Националните здравни институти в САЩ и университета във Фрайбург в Германия, бяха публикувани в медицинското списание „Сел”.

Повечето вируси не карат клетките да образуват пипала. Дори тези, които го правят, като смъртоносния вирус на едрата шарка, не формират толкова много нишки, както SARS-CoV-2.

Учени: Антителата срещу коронавируса изчезват до 3 месеца

Откритието предполага, че редица лекарства, повечето от които противоракови, биха могли да се приложат срещу ковид-19.

Scientists have discovered that the Covid-19 virus causes infected cells to grow stringy protruding branches — a highly unusual structure that allows the virus to attack several cells at once https://t.co/D8oYF1Ts6T