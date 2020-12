Трима президенти на САЩ ще се ваксинират срещу COVID-19 на живо пред камерите

П резидентите на Съединените щати Барак Обама, Джордж Уокър Буш и Бил Клинтън се съгласиха да бъдат първите, които ще бъдат ваксинирани срещу COVID-19 пред телевизионите камери, за да вдъхнат увереност на американците, че ваксината е безопасна, съобщи CNN.

Московчани започват да се записват за ваксиниране срещу коронавирус

Obama, Bush and Clinton volunteer to get coronavirus vaccine publicly to prove it's safe https://t.co/9UFekLLR3V