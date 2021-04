СЗО не подкрепя въвеждането на ваксинационни паспорти за пътуване

С ветовната здравна организация (СЗО) засега не подкрепя изискването за притежаване на ваксинационни паспорти за пътуване заради неопределеността около това, дали ваксинацията предпазва от предаване на коронавируса, както и поради опасения относно справедливостта на подобни мерки. Това заяви днес говорителката на организацията Маргарет Харис, цитирана от "Ройтерс".

