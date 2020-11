Синът на Марадона е в болница с усложнения от COVID-19

Д иего Марадона – младши е приет в реанимация в Неапол, след като състоянието му се е усложнило вследствие на коронавируса.

Изключително неприятната новина съобщи италианският журналист Танкреди Палмери, цитиран от Gong.bg.

"След кончината на великия футболист във вчерашния ден известен жълт телевизионен водещ го потърси по телефона, за да получи реакцията му и по този начин Диего-младши научил, че е загубил баща си", допълва той.

Diego Maradona junior, neapolitan son of Diego Maradona, is currently in intensive care due to covid.



And unfortunately a famous yellow tv anchor looked for him on the phone to get his reaction, and this is how Diego jr learned that he lost his dad.



Leave the boy in ‘peace’