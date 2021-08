Саудитска Арабия: Няма ваксина – няма училище

В сички ученици в Саудитска Арабия, на възраст от 12 години нагоре, които не са ваксинирани срещу COVID-19, няма да бъдат допускани в училищата, докато не се ваксинират напълно, съобщи министерството на образованието, цитирано от сайта Al Arabiya.

На всеки, който не е ваксиниран ще му се пишат отсъствия, докато не получи и двете си дози,

заяви министърът на образованието д-р Хамад ал-Шейх в изявление.

Освен това той подчерта важността от прилагането на предпазни мерки в училищата, за да се улесни завръщането към присъствена форма на обучение и да се гарантира, че всички ученици, учители и служители в образователната система ще са в безопасност през целия срок.

Министерството на образованието, в координация с Министерството на здравеопазването, обяви в началото на месеца, че всички ученици и служители в училищата трябва да бъдат напълно ваксинирани преди началото на учебната година.

