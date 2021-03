Ваксините на "Пфайзер" и "Астра Зенека" защитават още след първата доза

В аксината на американската компания "Пфайзер" и на германския й партньор "Бионтех" предотвратява развитието на симптомите на Ковид-19 при хора на възраст над 70 години в 57-61% от случаите, четири седмици след прилагането на първата доза, съобщи Службата за обществено здравеопазване на Англия.

А при препарата, разработен от британско-шведската компания "Астра Зенека" съвместно с Оксфордския университет, този показател възлиза на 60-70% Публикуваните данни са били получени след изследването на 7 милиона пациенти в Обединеното кралство.

Учените изтъкнаха, че споменатите ваксини, използвани във Великобритания в рамките на имунизационната кампания, намаляват с над 80% риска от хоспитализация на лица над 80-годишна възраст още след първата доза. Те отбелязват, че все пак за по-добра защита е необходимо да се направи и втора инжекция.

"Получените резултати още веднъж потвърждават, че ваксините способстват за понижаване на заболеваемостта и спасяват живота на хората", отбеляза ръководителката на отдела по имунизациите към английската здравна служба Мери Рамзи.

Препаратът на "Пфайзер" е показал 83 процентна ефикасност за предотвратяването на летални изходи.

