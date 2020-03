Принц Чарлз с положителна проба за COVID-19

О т британската кралска резиденция "Кларънс Хаус" съобщиха, че синът на кралица Елизабет II е заразен с коронавирус.

Говорителят на "Кларънс Хаус" уточнява, че принц Чарлз е проявил леки клинични симптоми.

"Принцът проявява леки клинични симптоми, но към момента се чувства добре и през последните дни работи само от вкъщи", пояснява говорителят.

Съпругата на Чарлз - Камила, също е тествана за COVID-19, но пробите ѝ са отрицателни.

A Clarence House spokesman says the Prince of Wales has tested positive for COVID-19 and has "been displaying mild symptoms but otherwise remains in good health" adding the Duchess of Cornwall has also been tested but does not have the virus