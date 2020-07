Каква ще е цената за ваксина за COVID-19

А мериканската биотехнологична компания "Moderna" възнамерява да определи цена за ваксината, която разработва за COVID-19 между $ 50-60, съобщи в. "Файненшъл Таймс", позовавайки се на информирани източници.

Това е цената, която компанията ще определи за САЩ и други страни с "висок жизнен стандарт", пише авторитетното издание.

СЗО: Ваксина срещу COVID-19 може да има до средата на 2021 г.

Съобщава се, че цената вероятно ще се промени, тъй като "Moderna" е определила цена на ваксината по-висока от тези, разработвани от "Pfizer" и "BioNTech", които миналата седмица сключиха споразумение с властите на САЩ за продажба на до 600 милиона дози коронавирусна ваксина, която разработват на масови продажни цени до 19$ за доза.

