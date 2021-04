Индия: Цунами от болни от COVID-19, масови кремации

Р язък скок на заболелите от COVID-19 в Индия доведе до недостиг на кислород и лекарства, както и на свободни легла в болниците. Много пациенти са принудени да се лекуват вкъщи, а на черния пазар цените от основни лекарства и бутилки кислород скочиха в пъти, шири се и търговия с фалшиви лекарства.

Лабораториите също се задъхват и резултатите на места излизат три дни след като е направен тест.

Би Би Си разказва за мъж в тежко състояние, чиито близки в продължение на ден обикалят и търсят кислородна бутилка. В крайна сметка успяват да намерят на черния пазар за 50 000 рупии (670 долара). Обичайната цена на тази бутилка с кислород е 6000 рупии.

Медии публикуваха снимки от масови кремации на починали от ковид, като отбелязват, че паркове са били превърнати временно в крематориуми. Всеки ден умират над 2 хил. души, но се смята, че за властите вече е трудно да отчетат точни статистически данни.

Photo shows a mass cremation of COVID-19 victims in India as the country struggles with a new surge, and people are dying waiting for help https://t.co/oAhAwtEllj