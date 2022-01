Хиляди протестираха в Германия срещу COVID ограниченията

Н ад 20 000 души участваха в протести срещу ограниченията заради коронавируса в Германия, предаде ДПА, цитирана от БТА.

Демонстрациите бяха поредните прояви на недоволство срещу мерките за справяне с пандемията.

Голяма част от протестите бяха предварително регистрирани пред властите, каквото е изискването според германското законодателство, но някои се проведоха без разрешение.

