Италия, Германия, Франция и Нидерландия са подписали договор за ваксина срещу коронавируса

Г ермания, Франция, Италия и Холандия подписаха споразумение с фармацевтичната група AstraZeneca за гарантиране на доставката в ЕС на 300 милиона дози от възможна коронавирусна ваксина, съобщи германското правителство в събота.

Четирите страни са подписали споразумение с групата, сформирана през 1999 г. от сливането на шведската компания Astra и британската компания Zeneca, което предвижда доставката на ваксина за всички страни-членки на ЕС, веднага щом тя бъде открита, заяви германското здравно министерство.

Разработката на ваксина може да бъде завършена успешно до края на годината, заявиха източници от германското правителство за АФП.

Italien, Tyskland, Frankrig og Holland har lavet aftale med @AstraZeneca for levering af Covid-19 vaccine til Europa startende i slutningen af 2020.



Det vil være megahurtigt.



Det vil være megahurtigt.

Og god grund til at være glad for EU.