ЕМА одобри поставянето на бустерни дози от ваксината на "Модерна"

Е вропейската агенция по лекарствата заяви, че проучването ѝ е показало, че подсилващи дози от ваксината 'Модерна" може да бъдат поставяни на лица, навършили 18 години, най-малко шест месеца след втората доза, предаде "Ройтерс".

