Джокович купи 80% от акциите на компания, разработваща лекарство срещу COVID-19

С ръбският тенисист Новак Джокович придоби 80% дял в биотехнологичната компания QuantBioRes, която разработва лекарство срещу коронавирус.

Това съобщи "Ройтерс", позовавайки се на главния изпълнителен директор на датската компания Иван Лонкаревич.

Djokovic bets on a COVID cure as he quests for tennis history https://t.co/Wer2mIUjZX pic.twitter.com/82W6tYGdfh