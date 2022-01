COVID-19: Водещ италиански имунолог получи куршум в писмо

Н а един от водещите италиански експерти по имунология на коронавирусите е осигурена полицейска защита, след като е получила куршум в писмо, заплашващо нея и семейството ѝ със смърт.

Професор Антонела Виола най-вероятно е била набелязана заради публичната ѝ подкрепа за ваксинирането на децата срещу COVID-19, посочва BBC.

Immunologist receives bullet inside letter and given police protection in Italy https://t.co/u444MjHaVi