JN.1 вече е най-разпространеният вариант на COVID-19 в световен мащаб

С поред Центъра за контрол и превенция на заболяванията (CDC) нов вариант на COVID-19 - JN.1 - е най-разпространеният вариант на вируса в световен мащаб.

"JN.1 остава най-широко разпространеният вариант на SARS-CoV-2 в САЩ и в световен мащаб", се казва в последния им доклад. Всъщност към 20 януари този вариант съставлява почти 86% от всички случаи на COVID-19 в САЩ, според последните данни на CDC.

Мутиралият щам е потомък на Omicron - по-конкретно на варианта "Pirola", BA.2.86 - и е открит за първи път в САЩ през септември. До края на октомври той е бил отговорен за 0,1% от вирусите на SARS-CoV-2, но оттогава насам се увеличава.

"Най-вероятно, ако в момента се заразявате с COVID-19, получавате този конкретен вариант на мутация", казва Еял Орен, директор и професор по епидемиология в Училището по обществено здраве към Държавния университет в Сан Диего.

Сред причините за последното нарастване на JN.1, допълва Орен, е бързата еволюция на вируса: "имунните ни системи не могат да се справят".

COVID-19: 5,8% oт изследваните проби са положителни

Какви са симптомите на JN.1?

Смята се, че JN.1 се представя подобно на предишните варианти. Според CDC тези симптоми включват:

Въпреки това има някои доказателства, че хората съобщават за малко по-различни симптоми на COVID-19 този сезон, включително проблеми със съня и тревожност.

