Учени наблюдаваха човешки ембрион в първите седмици от развитието му

И зследователи от Великобритания и Германия получиха уникалната възможност да изследват човешки ембрион в третата седмица от развитието, съобщи Асошиейтед прес.

Той е дарен от жена, прекратила бременността си.

A study in Nature presents the first detailed cellular and molecular examination of a human embryo in the process of gastrulation, an important event in early development https://t.co/uRxTmjExDY pic.twitter.com/rVm45xguOX — nature (@Nature) November 17, 2021

Досега изследователите не са имали шанс напълно да анализират този етап от човешкото развитие, тъй като е много трудно да се сдобият с толкова малки ембриони.

В третата седмица от бременността повечето жени все още не са разбрали, че носят дете. Освен това има законодателни и етични правила, които забраняват отглеждането на човешки ембриони в лаборатория след 14-тия ден от развитието им.

Сега обаче изследователите са наблюдавали т.нар. гаструлация, която започва около 14 дни след оплождането, когато ембрионът все още е с размерите на маково семе. Стадият продължава малко повече от седмица.

#Embryology Single-cell transcriptomic analysis of a very early human embryo (donated after a medical termination of a very early-stage pregnancy; I recognise that some will have ethical concerns about this) https://t.co/ShzMBS2RIi — John Bryant#FBPE 💙 (@JohnBryant1404) November 18, 2021

Това е процес на "експлозия на клетъчното разнообразие," обяснява водещият учен Шанкар Сринивас, експерт по биология на развитието в Оксфордския университет. "При гаструлацията се появяват клетки, но също така започват да се установяват на различни места при формирането на тялото, за да могат да изпълняват функциите си и да образуват правилните органи".

Изследователите откриват видове клетки, включително червени кръвни телца и примордиални зародишни клетки. Но не виждат неврони, което според Сринивас означава, че на този етап ембрионите не могат да усетят заобикалящата ги среда. Учените от Оксфордския университет обясняват, че този етап на човешкото развитие никога досега не е бил напълно документиран.

Scientists saw an "explosion of cell diversity" in a human embryo at a moment in time they don't often get to see, about 3 weeks after fertilization. https://t.co/5Qnxobic0G — AP Health & Science (@APHealthScience) November 17, 2021

Авторите се надяват работата им не само да хвърли светлина върху ранния растеж на ембриона, но и да помогне за откриване на начини за превръщането на стволови в други видове клетки, които биха могли да се използват за лечение на увреждания или болести.

Изследването е публикувано в списание "Нейчър".