Twitter спира политическите реклами, Facebook не иска

О снователят на Twitter Джак Дорси обяви, че социалната мрежа спира да приема и публикува каквито и да е политически реклами. Това ще стане факт още от 22-ри ноември т.г., обяви Дорси в своя профил в Twitter.

"Вярваме, че разпространението на едно политическо послание трябва да бъде заслужено, а не купено", обяви Дорси. В последствие той обяснява някои от аргументите на компанията.

Сред тях е, че когато потребителите следват профили на политици, те сами избират чий послания да виждат. "Когато се плаща, това решение се премахва и налага върху хората силно оптимизирани и целенасочени политически послания. Това решение не трябва да бъде компрометирано от пари", пише Дорси.

Той казва още, че политическите реклами може да се възползват от машинно обучение, микротаргетиране и да разпространяват непроверена или подвеждаща информация, както и целенасочено фалшиво съдържание. "Всичко това се случва с все по-голяма сила, с все по-високо качество и все по-голям мащаб", допълва Дорси.

We’ve made the decision to stop all political advertising on Twitter globally. We believe political message reach should be earned, not bought. Why? A few reasons…🧵