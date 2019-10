Facebook е пристрастяващ и вреден, казва Марк Бениоф

Facebook е пристрастяваща платформа, която се отразява зле на хората. Това обяви изпълнителният директор на компанията Salesforce Марк Бениоф в интервю за CNN.

Бениоф обвини Facebook, че се цели в децата и допуска политически реклами, които не отговарят на истината. "Освен това те придобиват други компании и смесват данните им със своите", казва Бениоф.

Той дори подкрепя идеята, която се дискутира в САЩ през тази година - Facebook да бъде разделена на по-малки компании. "Имат неравно влияние като най-голямата социална мрежа на планетата", смята Бениоф.

Facebook is a publisher. They need to be held accountable for propaganda on their platform. We must have standards & practices decided by law. FB is the new cigarettes—it’s addictive, bad for us, & our kids are being drawn in. We need to abolish section 230 Indemnifying them. pic.twitter.com/OHVDVVd1jt