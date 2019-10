Зукърбърг: ИТ гигантите не трябва да определят истината

О снователят на Facebook Марк Зукърбърг не смята, че хората искат да позволят на ИТ компаниите да решават кое е истина. В пространна реч пред студенти на университета в Джорджтаун Зукърбърг реши да защити решението на Facebook да позволи на политиците да нарушават правилата на социалната мрежа.

"Не мисля, че повечето хора искат да живеят в свят, в който можеш да публикуваш само неща, които технологичните компании определят като 100% истина", казва Зукърбърг. Според него хората вече не трябва да разчитат на традиционните "пазители" на информация.

"Всъщност смятам, че по-голямата и важна история е колко много тези платформи успяха да децентрализират властта и я дадоха директно в ръцете на хората", допълва Зукърбърг.

Според него решението на Facebook да не забрани политическите реклами и да не е толкова строга върху публикациите на политиците е правилно. Така те имат по-голяма свобода да изказват мнение и да достигат до хората. В противен случай достъп до тях биха имали предимно тези с повече позиции и които медиите изберат, аргументира се Зукърбърг.

"Смятаме, че хората трябва да могат сами да видят какво казват политиците и да преценят посланията им", допълва той. По време на речта Зукърбърг даде за пример и Мартин Лутър Кинг, движението #MeToo и други инициативи за равенство и свобода на словото.

Всичко това обаче не се хареса много на доста хора. Сред тях беше и дъщерята на Кинг Бърнис Кинг. Тя обяви в Twitter, че Facebook трябва по-добре да се запознаят с предизвикателствата, с които баща ѝ е трябвало да се справи и как дезинформацията от неговите опоненти и политици е създала атмосферата за неговото убийство.

I heard #MarkZuckerberg's ‘free expression’ speech, in which he referenced my father. I'd like to help Facebook better understand the challenges #MLK faced from disinformation campaigns launched by politicians. These campaigns created an atmosphere for his assassination. pic.twitter.com/h97gvVmtSZ