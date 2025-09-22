Starship на Мъск се подготвя за най-сериозния тест

П рограмата Starship на SpaceX постепенно навлиза в нова фаза. След няколко тестови полета (някои успешни, други по-малко), SpaceX сега подготвя Starship да лети над градове и по-малки населени места по траекториите си за изстрелване и връщане на Земята, съобщава Ars technica. Ключовото предупреждение: траекториите се планират внимателно, за да се избегнат най-големите градове и гъсто населените региони, за да се сведе до минимум рискът.

Това развитие отразява увереността на SpaceX в постигнатия досега напредък. Например, последните тестови полети дадоха ценни данни за системата за термична защита на Starship. Компанията получи информация и опит пак неговият топлинен щит се справя със стреса при повторно влизане в атмосферата и високите температури. SpaceX съобщи за подобрения в уплътняването на плочките на топлинния щит и общата издръжливост.

SpaceX работи с Федералната администрация на авиацията (FAA) и други органи, за да картографира безопасни траектории за изстрелвания на Starship. Те са проектирани, за да се увеличи максимално безопасността: ще се избягват големите градски центрове, докато по-малките градове и селските райони могат да имат прелитания. Например, планират се изстрелвания от Флорида, като обратните траектории са проектирани така, че повторното влизане да се осъществява над слабо населени зони, евентуално над Персийския залив или над отдалечени сухоземни райони.

Целта е да се премине от полети само за тестване към по-рутинни операции. Това включва не само надеждно достигане на орбита, но и управление на риска за хората на земята. Инженерите на SpaceX непрекъснато усъвършенстват задвижването, материалите, контрола на траекторията и термичната защита, за да покрият както техническите характеристики, така и регулаторните изисквания за безопасност.

Въпреки че Starship показва напредък, той все още не е в състояние да замени изцяло съществуващите системи за изстрелване. Предстои още работа: постигане на пълна повторна употреба на двата етапа на ракетата и кораба, усъвършенстване на здравината на топлинния щит, осигуряване на надеждност при много полети, подобряване на времето за изпълнение и намаляване на разходите. Ранните тестове показват обещаващи резултати, но все още се наблюдават повреди (особено по време на повторно влизане в атмосферата или при кацане на вода).

Ако всичко върви по график, първите полети в ниска орбита с обратно връщане на Земята и кацане, може да се случат догодина. Това ще е доста по-късно от първоначалните амбиции на Илон Мъск. Той искаше Starship вече да пътува редовно до Марс. След поредица отлагания, новият му срок беше за 2026 г., а сега е 2028 г. Дори и това обаче изглежда малко вероятно, имайки предвид степента на развитие на Starship.

