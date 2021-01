Социалните мрежи блокираха Тръмп заради безредиците

В одещите социални мрежи отново блокираха профилите на американския президент Доналд Тръмп. Този път причината беше неговата реакция спрямо протестите във Вашингтон, които прерастнаха в щурм на Капитолия.

Безредици в Капитолия, нахлуха привърженици на Тръмп

В профилите си Тръмп е публикувал своята подкрепа за случващото се, както и туитове, които нарушават правилата на платформите за обсъждане на изборни резултати. Twitter първоначално обяви, че профилът на Тръмп ще остане заключен докато той не изтрие проблемните публикации. В крайна сметка това се е случило, като Twitter обяви, че блокирането ще е с продължителност 12 часа.

От своя страна Facebook заяви, че ще блокира Тръмп за 24 часа. Същото е направила и Instagram.

Тръмп забрани още китайски приложения

Тръмп публикува и видео, в което призовава протестиращите да се приберат и че е нужен закон и ред. Също така обаче отново отрича резултатите от изборите. Видеото е свалено от платформите, включително и от YouTube.

Социалните мрежи обаче бяха критикувани от мнозина, че са реагирали твърде бавно и са оставили публикациите на Тръмп за протестите много дълго време. Някои критици смятат, че това е довело до повече насилие. Появиха се и призиви Тръмп да бъде окончателно блокиран от платформите.

Междувременно ръководители на някои от големите ИТ компании също критикуваха Тръмп и протестите. Изпълнителният директор на Apple Тим Кук обяви, че "това е тъжна и срамна глава в историята на нацията". Той призова отговорните за безредиците да бъдат наказани.

38 щата заведоха дело и срещу Google

ЕС представи нов план за регулация на ИТ гигантите

В съобщение до служителите си, Марк Зукърбърг е написал, че е "натъжен от насилието на тълпата", цитира New York Times. Неговият колега, изпълнителният директор на Alphabet Сундар Пичай определи случващото се като "беззаконие и насилие", които са "антитеза на демокрацията".

Well said. This is a day to speak up for our Constitution and its values. We are proud to be a member of the @BizRoundtable. https://t.co/SmJ8Fsxvui