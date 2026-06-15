Какъв празник е днес: Почитаме св. пророк Амос, Исихий Доростолски и св. Ефрем

Ч естваме паметта на св. пророк Амос, на мъченик Исихий Доростолски и на сръбския патриарх Ефрем.

Свети пророк Амос е един от дванадесетте библейски пророци, наричани малки заради по-малкия обем на книгите им. Живял през осми век преди Христос и по занятие бил пастир. Родом от южното (юдейско) царство, той проповядвал в северното (израилско) царство. По това време имало относителен мир и напредък на страната, но евреите често нарушавали Божиите закони.

Амос се обявил против засилващото се неравенство между много богатите и много бедните. Основните въпроси, по които говорил, били справедливостта, Божието всемогъщество и божествената присъда, която няма да закъснее. Към вождовете на еврейския народ той говорел: "Горко вам, които смятате, че е далеч злочестият ден, и правите да се приближи тържеството на насилието; вие лежите на легла от слонова кост и ядете най-добри овни от стадото, мажете се с най-добри мазила и не ви боли сърце за злополуката на народа. Затова ще отидете в плен начело на пленниците". Наистина скоро след това страната била завзета от асирийците. Но междувременно пророк Амос бил пребит от езически жрец и от сина му, и починал от раните си.

Мъченик Исихий е раннохристиянски светец, мъченик за вярата, пострадал в Дуросторум (Доростол, днес Силистра). Това станало по време на Диоклетиановите гонения. Той бил сподвижник на мъченик Юлий и присъствал на неговото обезглавяване в същия град, където се разкрил като християнин. Затова бил заловен, осъден и обезглавен на 15 юли 304 г.

Свети Ефрем бил българин, роден в 1311 г. в Търновско. Станал монах в Хилендарския манастир, а после се подвизавал в Дечанския манастир, Косово. Добре образован клирик, през 1375 г. той бил избран за патриарх на Сръбската църква. Когато остарял, се оттеглил на покой в ждрелото на река Емра, където починал на 15 юни 1399 г.