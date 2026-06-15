България

Когато истината излезе наяве: Тайните, магиите и силата на Видовден

Всеки от нас поне веднъж в живота си е изричал или чувал тежките думи „Ще дойде Видовден!“. В българското съзнание този израз се е превърнал в синоним на абсолютната справедливост, на онзи съдбовен момент, в който маските падат, а всяко скрито зло или неправда получава своето заслужено възмездие

Надежда Неменски Надежда Неменски

15 юни 2026, 09:18
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В секи от нас поне веднъж в живота си е изричал или чувал тежките думи „Ще дойде Видовден!“. В българското съзнание този израз се е превърнал в синоним на абсолютната справедливост, на онзи съдбовен момент, в който маските падат, а всяко скрито зло или неправда получава своето заслужено възмездие.

Но какво всъщност стои зад този мистичен ден, който народът ни отбелязва всяка година на 15 юни по стар стил (и на 28 юни по нов стил)? Зад кулисите на популярната фраза се крие един от най-колоритните и богати на символика празници в българския фолклорен календар, в който езичество и християнство се преплитат в красив възел от ритуали, слънчев култ и силни емоции.

Коя е Вида и защо Господ забавя, но не забравя

Въпреки че в съвременния свят често свързваме идеята за разплатата с висша християнска справедливост, корените на Видовден ни връщат далеч назад в езическата митология. В народните предания този ден не е посветен на конкретен каноничен светец, а на небесната девица Вида.

Тя е представена като красива, но безкомпромисна сестра на двамата светци Вартоломей и Елисей, които традицията свързва с летните стихии, гръмотевиците и градушките. Народът вярва, че Вида притежава уникалното зрение да „види“ всички пакости и бели, които нейните братя са сътворили по земята, и строго да ги накаже.

Съществува и друга древна легенда, според която името на празника идва от езическото божество Видо. Неговата основна задача била да изпраща огнени стрели и гръмотевици, за да унищожи реколтата именно на грешниците и неправедните хора.

Така в съзнанието на предците ни се е родило усещането за Видовден като за един земен, предварителен Страшен съд. Денят е своеобразна еманация на моралния ред – вярва се, че дори правдата да се забави или да бъде забравена от хората, тя неизменно ще излезе наяве, защото небето вижда всичко.

Магия за хубост, любовни гадания и пъстри огради

Освен със страшното небесно възмездие, Видовден е дълбоко свързан и с най-красивите човешки копнежи – търсенето на любов, здраве и щастливо задомяване. В българската традиция това е денят на Слънцето. В ранни зори хората излизали по високите хълмове, за да посрещнат първите слънчеви лъчи, вярвайки, че този ритуал ще ги дари с пречистваща жизнена сила, вяра и крепко здраве за цялата година.

За младите моми, чиито сърца трептели по бъдещи съпрузи, Видовден бил време за силна любовна магия. Едно от най-живописните зрелища на този ден било изнасянето на моминския чеиз. Девойките отваряли тежките дървени ракли и простирали най-красивите си тъкани дрехи, везани ризи и черги по оградите на къщите. Целта била двойна: от една страна, ценните тъкани трябвало да бъдат огрени от магическото видовско слънце, а от друга – пъстрите огради привличали погледите на преминаващите ергени и съседи, показвайки коя мома е най-работлива и готова за венчило.

В навечерието на празника девойките бързали да изпълнят и ритуала с растението шавар. Те отрязвали три стръка, като наричали всеки един от тях на момъка, когото тайно харесвали. Според поверието, до края на годината момата щяла да се омъжи точно за този младеж, чийто стрък израствал най-висок.

Живителната роса и тайната на видовската вода

Един от най-вълнуващите ритуали на празника е събирането на сутрешната роса от тревите и цветята, позната като „видовска вода“. Момите ставали преди изгрев, за да измият лицата си с нея, вярвайки, че тя притежава силата да направи косите им буйни и гъсти, а лицето – сияйно и неустоимо за мъжките очи.

Освен за красота, видовската вода се почитала и като мощен изцелител. В Граовския край и до днес се пази вярването, че Видовден е празник на здравето на очите. Хората, които имали проблеми със зрението или страдали от очни заболявания, излизали рано сутрин в ливадите и нежно пръскали очите си със свежи, мокри от росата зелени клонки. Старите хора разказвали легенди, че благодарение на тази благословена роса дори напълно слепи хора са успявали да прогледнат и да изкарат скритите си недъзи от тялото.

Какво е строго забранено в деня на разплатата

За да се предпазят от гнева на небето и да омилостивят светците, в миналото българите са спазвали строги табута на този ден. Категорично се забранявала всякаква тежка физическа работа и особено трудът на полето. Нашите предци вярвали, че ако някой дръзне да оре, копае или жъне на Видовден, това ще предизвика опустошителни летни градушки, пожари и природни бедствия, които ще унищожат целия труд на селото.

Вместо това хората се събирали и палели големи обредни огньове. Около тях се извивали кръшни хора, а по-смелите прескачали огъня. Вярвало се, че този пречистващ ритуал предпазва реколтата от ледените късове на облаците, а на хората носи здраве, пречистване и защита от зли сили.

Днес традициите на Видовден са най-живи и активно се честват в районите на Годечко, Брезнишко и Трънско, където местните общности продължават да отдават почит на този ден. Любопитно е, че празникът преминава границите на родината ни и се отбелязва с голяма почит и в съседните балкански страни като Сърбия, Босна и Херцеговина, Черна гора и Хърватия.

На 15 юни своя имен ден празнуват всички, които носят имената Видо, Вида, Виден, Видена, Виделина, Видослав, Видослава, Видостин, Видостина и Видела.

Автор: Надежда Неменски
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