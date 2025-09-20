Технологии

С AI и 3D протеза: Лекари от Пловдив спасиха от ампутация крака на онкоболна жена

Имплантът е изработен от титаниева сплав и е със специално диамантено покритие

20 септември 2025, 15:58
О ще един успех в медицината. С помощта на изкуствен интелект, лекари от Пловдив успяха да спасят от ампутация крака на онкоболна жена. Поставена е 3D принтирана изкуствена става. В операцията участваха водещи ортопеди и хирурзи от няколко болници. Специалната протеза е с диамантено покритие, пише NOVA.

59-годишната Марияна Георгиева е медицински фелдшер в Спешната помощ във Варна. Животът ѝ се преобръща преди две години. Докато изкачвала стъпалата на работното си място, усетила силна болка в крака. Месец по-късно чула и страшната диагноза.

„Туморно заболяване на бял дроб. Проведе се химиотерапия и лъчетерапия, от което добре се повлия като цяло”, разказва Марияна Георгиева.

Нови обвинения към уволнения шеф на Хематологията в София

Туморът обаче обхванал десния ѝ крак и придвижването ѝ било само с патерици. Докторите заявили, че следва ампутация, но жената отказала и потърсила лечение в Пловдив, където лекарите успели да спасят крака ѝ, поставяйки 3D принтирана изкуствена става. Тя е специално изработена за Марияна.

„За разлика от модулните импланти, той по най-точния начин копира нейната анатомия. Това е бъдещето, това е нещото, което се прави в Европа и зад Океана”, каза проф. Владимир Ставрев, специалист по ортопедия и травматология.

Имплантът е изработен от титаниева сплав и е със специално диамантено покритие. Скъпоструващата 3D протеза не се поема от Здравната каса при пациенти над 18 години. И фелдшерката, заставайки от другата страна на здравната система, вижда с какво се сблъскват пациентите.

Жена почина, нямала пари за клапа. Отговорът на НЗОК

„Доста трудно е да се съберат такива средства, не е малка сумата. В България много трудно можеш да откриеш ортопедични специалисти, които се занимават с туморни заболявания”, обясни още Марияна Георгиева.

А за да може отново да проходи, тя ще трябва да положи още малко усилия.

„Най-важното е рехабилитация за този пациент, горе-долу до месец и половина да се възстанови и да може да се самообслужва”, обясни Димитриос Марулас, хирург- ортопед.

