Китайските учени с нов метод за откриване на първите галактики

К итайски учени представят нов начин за разкриване на природата на първите галактики и тъмната материя в ранната вселена, съобщи Синхуа, позовавайки на научно изследване, публикувано в сп. "Нейчър Астрономи".

The 21-cm absorption lines (21-cm forest) are proposed as a probe to simultaneously study dark matter particle mass and the first galaxies, Chinese astronomers found. https://t.co/xeHxvoqVjd

Абсорбционните линии от 21 см. са система, появяваща се в спектрите на фонови източници с високо червено отместване, дължаща се на неутралните водородни атоми.

Учените от Националната астрономическа обсерватория към Китайската академия на науките предлагат иновативна схема за изследване.

