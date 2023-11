„Кръвта на Земята“ е заснета от астронавти на борда на МКС

Т ъй като астронавтите на борда на Международната космическа станция (МКС) пътуват на над 400 километра над повърхността на Земята, не е необичайно да забележат любопитни неща на Земята.

Такъв е случаят с кървавата гледка, която се разкрива от планетата – сякаш се вижда изтичаща кърваво червена течност.

Има много причини за това явление (нито една от които не включва проливане на кръв, доколкото ни е известно).

Science break.

This image, taken by an astronaut on the International Space Station, shows the reddish-brown waters of the Betsiboka River Delta in Madagascar. The color is caused by the transport of iron-rich sediment. pic.twitter.com/FfILX8X4ha