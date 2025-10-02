Любопитно

Кометата, която се носи към нас, е по-голяма от очакваното – и може да е извънземна технология

Кометата е открита за първи път от НАСА на 1 юли

2 октомври 2025, 08:30
Кометата, която се носи към нас, е по-голяма от очакваното – и може да е извънземна технология
Източник: iStock/Getty Images

У чените са открили, че 3I/ATLAS – междузвезден обект с размерите на Манхатън, който потенциално притежава извънземна технология – е много по-голям, отколкото се смяташе досега, според нов доклад, пише The Post.

Открита за първи път от НАСА на 1 юли, космическата аномалия е под наблюдението на астрофизика от Харвард Ави Лоеб и неговия екип, докато преминава през Слънчевата система.

Обектът, за който се смята, че е комета, има междузвезден произход, което го прави третият открит обект извън Слънчевата система след Оумуамуа, открит през 2017 г., и 2I/Борисов през 2019 г.

Сега екипът е събрал „значителна“ нова информация за междузвездния посетител, а именно, че „масата на 3I/ATLAS трябва да е по-голяма от 33 милиарда тона“, според публикация в блога на Льоб.

Те стигнаха до това число, като изчислиха траекторията на обекта, за да установят, че „гравитационното ускорение“ на ATLAS е „по-малко от 14 метра фута на ден, на квадрат“, съобщава Futurism.

След това това беше сравнено с количеството маса, което се отделя чрез газове и прахови частици, за да се определи размерът.

Льоб и екипът му също така установиха, че диаметърът на ядрото му с твърда плътност трябва да е по-голям от 3,1 мили - горната граница на настоящите прогнози, базирани на наблюдения от космическия телескоп Хъбъл.

Това го прави по-голям от „три до пет порядъка“ и по-масивен от предшествениците си, „Оумуамуа“ и 2I/Борисов.

Льоб е особено очарован от рядкостта на ATLAS, която е подобна на игла в междугалактическа купа сено. „Като се има предвид ограниченият резервоар от тежки елементи, би трябвало да открием от порядъка на сто хиляди междузвездни обекта в мащаб от 0,1 километра от 1I/'Oumuamua, преди да открием 3I/ATLAS, но преди това открихме само два междузвездни обекта“, възкликна той.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by New York Post (@nypost)

За щастие, въпреки че се изстрелва към базата си, ATLAS не представлява заплаха за Земята. Аномалната му траектория обаче ще го доближи подозрително до Юпитер, Венера и Марс, като обектът ще премине на 1,67 милиона мили от орбитата на Марс около Слънцето през уикенда.

По-противоречиво е, че Льоб и екипът му смятат, че небесният минувач, съставен предимно от въглероден диоксид, потенциално може да бъде извънземна сонда, изпратена да проведе разузнаване на Земята - вероятно с враждебни намерения.

„Въпросната хипотеза е, че 31/ATLAS е технологичен артефакт и освен това притежава активен интелект. Ако случаят е такъв, тогава следват две възможности. Първо, че намеренията му са изцяло доброкачествени, и второ, че са злонамерени“, пишат д-р Льоб, Адам Дроул и Адам Хибърд в статия, публикувана на 17 юли. 

Те смятаха, че това може да е космически кораб, въз основа на няколко доказателства, а именно неговото негравитационно ускорение и необичайното му приближаване до Венера, Марс и Юпитер, които според статията биха могли да бъдат „ключови планети-мишени“.

„Ниският ретрограден наклон“ на 31/ATLAS – въртенето в обратна посока на другите тела в слънчевата система – очевидно би му позволил „да достигне до нашата планета относително безнаказано“.

Льоб допълнително предполага, че наклонът и траекторията биха позволили на интелигентния живот на обекта да събира „астрометрични измервания, за да определя орбитите и масите на планетите от Слънчевата система, което ще му позволи да подготви оптимална стратегия за приближаване към Слънчевата система“. 

 

Източник: New York Post    
Междузвезден обект Ави Льоб Извънземна сонда НАСА Слънчева система Комета Космическа аномалия Астрономия Оумуамуа
