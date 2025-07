Професор от Харвард твърди, че комета всъщност е сонда на извънземни

Н еочакван посетител на нашата слънчева система, забелязан по-рано този месец, може да е част от извънземна технология – според професор от Харвардския университет, пише „Нюзуик“ (Newsweek).

3I/ATLAS – който е едва третият известен междузвезден обект, регистриран някога – беше открит на 1 юли от телескопа ATLAS на НАСА в Чили. Въпреки че официално е класифициран като комета, професорът по теоретична физика Ави Льобоф от Харвардския университет твърди, че

обектът може да е изпратен от извънземна цивилизация.

Льобоф обясни, че траекторията, размерът и поведението на обекта предполагат, че той може да е нещо много по-напреднало от естествено явление – и вместо това може да е някаква форма на извънземен кораб или сонда.

„Ретроградната орбитална равнина на 3I/ATLAS около Слънцето се намира на 5 градуса от тази на Земята... Вероятността за това съвпадение от всички случайни ориентации е 0,2 процента“, каза Льобоф пред Newsweek.

did you guys know that there's an Israeli astrophysicist who is widely reviled in the cosmology community for exclusively publishing bullshit in non-peer reviewed journals. his name is "Avi Loeb" and he's notable for repeatedly claiming that he found proof that aliens are real pic.twitter.com/LnZjZWaJMl