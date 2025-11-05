Поканиха Ким Кардашиян да участва в проучване на „извънземната“ комета 3I/ATLAS

А строфизик от Харвард, който вярва, че комета с размерите на Манхатън, устремена към Земята, може да е задвижвана от извънземна технология, покани Ким Кардашиян да се присъедини към неговия изследователски екип — след като риалити звездата получи бърз отговор от федералното правителство.

Миналата седмица Кардашиян попита изпълняващия длъжността администратор на НАСА, Шон Дъфи, в платформата X да разкрие „скритите факти“ за 3I/ATLAS — мистериозната междузвездна комета, която озадачава учени като Ави Льоб със своите необичайни характеристики.

Scientist worried that 3I/ATLAS comet could be alien tech invites Kim Kardashian to join research team https://t.co/uh8ZEXj4LG pic.twitter.com/lnbkZRoe9w — New York Post (@nypost) November 4, 2025

„Чудесен въпрос!“, отвърна Дъфи почти веднага. „Наблюденията на @NASA показват, че това е третата междузвездна комета, преминаваща през нашата слънчева система. Няма извънземни. Няма заплаха за живота тук, на Земята“, увери Кардашиян Дъфи, който освен това е и министър на транспорта на САЩ.

Но според Ави Льоб, други учени и дори членове на Конгреса, достъпът до „ценни данни“ за обекта е бил възпрепятстван заради спирането на работата на правителството, което продължава вече 35 дни — само няколко седмици преди 3I/ATLAS да направи най-близкия си прелет покрай Земята.

„Разпространението на научна информация не трябва да бъде заложник на политиката на правителственото блокиране“, написа Льоб в публикация в блога си в понеделник. Той подчерта, че анализът на високорезолюционните снимки, направени от камерата HiRISE на борда на Mars Reconnaissance Orbiter на 2 и 3 октомври, „би помогнал за насочване на предстоящите наблюдения на 3I/ATLAS, преди обектът да напусне нашата слънчева система“.

🚨: Interstellar comet 3I/ATLAS re-emerges with blue light glow and non gravitational acceleration, baffling astronomers across the planet🤯 pic.twitter.com/SDAO1EIx9p — All day Astronomy (@forallcurious) November 4, 2025

Според него учените все още не са имали достъп до тези изображения, въпреки многократните им искания. „Те заслужават отговор от правителството, също толкова бърз, колкото този, който Кардашиян получи от Дъфи“, заяви Льоб.

„Трябва да бъдем скромни относно малкото, което знаем, и да останем любопитни към 3I/ATLAS, вместо да настояваме, че вече сме разбрали неговата природа, преди данните да бъдат споделени и анализирани“, допълни той. „Членовете на Конгреса и учените също заслужават бърз отговор на своите запитвания.“

Американската конгресменка Ана Паулина Луна също е изпратила писмо до Дъфи, в което настоява НАСА да публикува задържаните данни, съхранявани вече повече от месец — в същия ден, в който Кардашиян получи своя отговор.

По думите на Льоб, тези данни са ключови, за да се определи дали 3I/ATLAS е обикновена комета или е „задвижвана от нещо различно от кометно изпарение — потенциално двигател“.

Ученият посочва, че има поне десет аномалии, които са привлекли вниманието на научната общност.

Траекторията на обекта например е подравнена с равнината на планетите в Слънчевата система — съвпадение с вероятност едва 0,2%. Освен това е регистрирано отделяне на никел с минимално количество желязо — съотношение, наблюдавано единствено при промишленото производство на никелови сплави, обясни той пред NewsNation.

„Значи е технологично? Дали траекторията е проектирана от някакъв разум?“, попита Льоб.

Докато 3I/ATLAS достигаше най-близката си точка до Слънцето миналата седмица, тя извърши серия от необичайни маневри, преминавайки подозрително близо до Юпитер, Венера и Марс — нещо, което подхрани спекулациите, че може да става дума за извънземен космически кораб.

В скорошен епизод на подкаста „The Joe Rogan Experience“ изпълнителният директор на SpaceX, Илон Мъск, също се съгласи, че кометата може да е „извънземна“, тъй като „нещо отвъд гравитацията“ очевидно влияе върху нейната траектория.

В ново изследване учени посочват, че негравитационното ускорение на обекта, отчетено от НАСА, заедно с факта, че той „свети по-синьо от Слънцето“, може да показва „технологичен подпис на вътрешен двигател“.

За разлика от типичните комети, 3I/ATLAS има високо съотношение никел-желязо, а по-голямата част от газа около нея е въглероден диоксид, твърди Льоб.

Потвърждението за наличието на голям облак от отломки би „разкрило нейната природа и състав чрез предстоящите наблюдения“, преди кометата да се доближи най-много до Земята на 19 декември.

„Липсата на такъв облак би предполагала, че негравитационният 3I/ATLAS е бил задвижван от нещо различно от кометно изпарение — потенциално двигател“, заключава Льоб.