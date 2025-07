Мистериозен космически обект може да е комета на над 7 милиарда години

М истериозен космически обект, засечен миналата седмица от астрономи, може да се окаже най-старата комета, наблюдавана досега. Според екип от Оксфордския университет, тя е на възраст над 7 милиарда години – с около три милиарда повече от нашата Слънчева система, пише BBC.

Обектът, наречен 3I/Atlas, е едва третият, за който е потвърдено, че идва извън пределите на Слънчевата система.

Първоначалните резултати от изследването бяха представени миналия петък на Националната среща на Кралското астрономическо дружество в Дърам, Великобритания.

